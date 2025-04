¡Insólito! Christian Cueva se compara con Leonardo DiCaprio y enciende las redes: "Somos muy iguales"

Christian Cueva vuelve a dar que hablar, pero esta vez no por el fútbol ni por sus temas personales. El querido 'Aladino' sorprendió a todos en redes sociales con una confesión inesperada: se siente igualito a Leonardo DiCaprio.

¿Christian Cueva dice que se parece a Leonardo DiCaprio?

En medio de preguntas y respuestas random que decidió contestar en video, Christian Cueva lanzó una frase que causó sorpresa. El futbolista se comparó con Leonardo DiCaprio, señalando que son iguales.

Cuando le preguntaron qué nombre elegiría si no fuera el suyo, respondió con toda la seguridad del mundo: "Leonardo DiCaprio. Son muy iguales", dijo sin pensarlo mucho.

Su comentario impactó a muchos usuarios que no esperaban tremenda comparación, pero 'Aladino' se mantuvo firme en su respuesta.

El futbolista muestra su lado más relajado. Además de la curiosa comparación, Cueva contó otros detalles de su vida que sorprendieron a sus fans.

Por ejemplo, reveló que si no fuera futbolista, le hubiera encantado dedicarse al básquet: "He trabajado siempre. Muchos dicen, que choripán (choro), no, nada. La verdad es que, si no fuese futbolista, hubiese sido basquetbolista", comentó.

Hace inesperadas confesiones

Y no solo eso. Cuando le preguntaron por su talento oculto, no dudó en responder entre risas que era "el canto". Al parecer, a Cueva no le falta ritmo ni dentro ni fuera de la cancha.

Sobre su plato favorito, tampoco tuvo dudas, respondió que la comida que comería todos los días sería el ceviche, demostrando su amor por la comida marina. Incluso reveló que si tuviera un restaurante serviría pescados y mariscos.

Cueva no tuvo miedo de responder preguntas atrevidas. Contestó si alguna vez se había orinado en la piscina y que superpoder le gustaría tener.

"En la piscina también, en Huamachuco", contó. Sobre el superpoder, mencionó que le gustaría revivir a sus seres queridos: "Ser como las esferas del dragón, revivir a las personas que uno ama", expresó con emoción.

Entre el fútbol y la vida personal

Aunque su futuro en Cienciano aún está en el aire, Cueva se mantiene activo en redes, mostrando una actitud positiva. Recordemos que en las últimas semanas, su nombre ha estado sonando más por temas fuera de la cancha que por sus goles.

A pesar de ello, 'Aladino' sigue compartiendo momentos con sus seguidores. Actualmente, mantiene una relación estable con la cantante Pamela Franco, y además, la denuncia de su aún esposa Pamela López fue archivada por la justicia, lo que también le ha dado un respiro.

Con todas estas confesiones, Christian Cueva sigue mostrando su faceta más divertida y cercana. Entre bromas y ocurrencias, el futbolista demuestra que, aunque las cosas no estén fáciles, siempre es bueno mantener el buen humor.