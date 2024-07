¡Sacó las garras! Melissa Klug expone a Abel Lobatón y afirma que no priorizó a sus hijas

Recientemente, Melissa Klug abordó las respuestas que dio su expareja Abel Lobatón sobre sus hijas. El exfutbolista afirmó que no compartió con sus hijas debido a que se encontraba trabajando. Ante ello, América Hoy le consultó a la 'Blanca de Chucuito' sobre este tema.

Ante ello, Melissa Klug no dudó en desmentir lo dicho por Abel Lobatón y aseguró que sus hijas no fueron la prioridad de su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug echa a Abel Lobatón

El 01 de julio Melissa Klug habló en el programa 'América hoy' en relación a las declaraciones hechas por el padre de su hija. En esta ocasión, la empresaria compartió su punto de vista sobre las explicaciones ofrecidas por su expareja Abel Lobatón.

En ese contexto, la Blanca de Chucuito mencionó que, aunque algunos puedan interpretarlo como una justificación, la verdad es que, ya sea que alguien haya sido futbolista o no, hace muchos años que dejó atrás ese aspecto de su vida. Además, subrayó que cuando los futbolistas tienen tiempo libre, también tienen sus propias prioridades, y si estas no están bien definidas, pueden surgir conflictos.

"Bueno, si son excusas, tomenlo, pero si ha sido futbolista o no, yo creo que él hace muchos años que él dejó el fútbol y otra cosa es que cuando los futbolistas tienen tiempo libre también y tienen prioridades, cuando tú no las tienes marcadas, pues pasa eso", remarcó Melissa Klug ante la sorpresa de las conductoras del programa magazine.

¿Qué dijo Abel Lobatón?

El pasado 28 de junio, el exfutbolista Abel Lobatón respondió a las críticas de su hija, fruto de su relación con Melissa Klug, sobre su ausencia en momentos importantes de su vida. Durante una nueva intervención en el programa de Magaly Medina, Lobatón explicó que las demandas de su carrera futbolística a menudo le impedían estar presente en celebraciones familiares y eventos significativos.

En sus declaraciones en 'Magaly TV, la firme', Lobatón abordó el reciente mensaje de su hija y reconoció que su ausencia podría ser vista como una falla. : "El futbolista no está en el día de la madre, no está en el día del padre, no está en la graduación de sus hijos. Hay personas que no están el día que su hijo nace porque están trabajando. Entonces, ¿eso es fallar?", reflexionó el exfutbolista Abel Lobatón.

Cabe resaltar que fue su hija quien sorprendió a muchos al dar fuertes revelaciones sobre el rol que tuvo su padre. "Sí, papá falló, pero mamá, ella nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias mamá. Sin ti mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. ¿Qué haría yo sin esta mujer? Te amo madre Melissa Klug", escribió la hija de Melissa Klug.