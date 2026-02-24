Mamá de Valentino se quiebra y arremete contra medios tras pelea de su hijo: "No vulneren su tranquilidad"

El tiktoker Valentino Palacios enfrenta una fuerte polémica tras la acusación de la familia de Zamira Grados, que lo señala por una presunta agresión física que le habría causado lesiones graves, entre ellas fracturas en el pie colocándolo en el centro de la controversia. Ante ello, su madre, Fiorella, salió al frente para defenderlo y rechazar las imputaciones.

Mamá de Valentino responde y se quiebra

En una entrevista para el streaming "Face to face" de Carlitos TV, Fiorella, conocida como 'Fio', apareció visiblemente afectada. Entre lágrimas, negó que su hijo haya provocado las lesiones de Zamira y lamentó la magnitud que tomó el caso en redes sociales.

"Me duele y me indigna de que haya gente tan mala en realidad de que por ser Valentino estén haciendo un circo de todo esto. Lo único que me hijo hizo es prender un live por que a el lo estaban amenazando afuera de una comisaria y tenia miedo de las represalias", declaró.

La madre del tiktoker sostuvo que su familia intentó actuar con prudencia y que buscaron comunicarse con los allegados de la joven para esclarecer lo ocurrido. Aseguró que no permitirá que se afecte la estabilidad emocional de su entorno cercano.

"Me duele que nosotros como personas de bien hayamos querido ayudar y que todos los titulares hayan querido tumbar a mi hijo como si fuera el agresor, de lo peor y el causó todo esto. No voy a permitir que vulneren de la tranquilidad de mi familia y a mi hijo de esa manera emocionalmente", afirmó.

Fiorella también cuestionó las pruebas difundidas hasta el momento. Según su versión, los videos que circulan no demostrarían que Valentino haya provocado la fractura denunciada.

"Es fácil sindicar pero nadie mide como se encuentra la otra persona aun sabiendo la verdad por que todo los videos que salen son reales donde están los golpes, las diez personas que le patearon o que Valentino le ocasionó la fractura de tobillo. No se que es lo que quieren dice que no quiero su plata entonces la invitó a que si quieren justicia que pidan justicia sin mentiras", manifestó.

Mamá de Valentino revela audios e imágenes

Durante la transmisión mostraron imágenes donde se observa al influencer siendo agredido por otras personas, material que la familia considera clave para su defensa. Además, Fiorella difundió un audio atribuido a la madre de Zamira Grados en el que, según explicó, ambas partes conversan sobre la posibilidad de asumir los gastos médicos.

La madre del tiktoker precisó que ofrecieron apoyo económico, aunque no en su totalidad, debido a que considera que su hijo no tiene responsabilidad absoluta en lo sucedido. Con ese material, busca demostrar que intentaron manejar la situación fuera del escándalo mediático.

Mientras tanto, el caso continúa generando opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldan la versión de la denunciante, mientras otros piden esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo.

La denuncia contra Valentino Palacios abrió un nuevo capítulo de controversia en el entorno digital. Su madre rechaza las acusaciones y sostiene que existen pruebas que demostrarían que su hijo no causó las lesiones señaladas. El caso queda en manos de las autoridades, que deberán determinar responsabilidades.