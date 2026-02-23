Denuncian a Valentino Palacios por agredir a mujer y enviarla al hospital: "Tiene dos huesos rotos"

El tiktoker Valentino Palacios está en medio de la polémica tras una grave denuncia en su contra. La familia de Zamira Grados lo acusa de haberla agredido físicamente y de dejarla con lesiones de consideración, entre ellas fracturas en el pie.

Familia de Zamira detalla graves lesiones

La acusación se hizo pública en el programa de YouTube Q' Bochinche!, donde los familiares detallaron el estado de salud de la presunta víctima y exhibieron pruebas que, aseguran, respaldan su versión. Durante la transmisión, Carmen Amancio, cuñada de Zamira, afirmó que las lesiones fueron más graves de lo que se pensó en un inicio.

"Bueno, Zamira está siendo operada ahorita en el hospital por la forma de que al momento de que la empuja el joven Valentino y cae, además de empujarla, la golpea a la araña que tiene arañones en la cara (...) Tiene dos huesos del pie rotos", declaró.

La familiar precisó que la joven no solo enfrenta dolor físico, sino también un fuerte impacto emocional. Además, remarcó que la recuperación le impedirá retomar sus actividades habituales.

"Ha sido una semana, digamos, de tensión, preocupación para la familia. Esto le imposibilita poder continuar con sus labores, con sus trabajos, con sus cosas", indicó Carmen Amancio.

En ese mismo espacio, cuestionó la actitud del influencer tras el incidente. "Hasta el momento el chico no se hace las pasadas, no se reporta, sigue haciendo su vida normal, como que no hubiera hecho nada, mientras mi cuñada está muriéndose de dolor", afirmó.

También reveló la postura de la familia de Palacios frente a los gastos médicos. "También le dijeron a la mamá de mi sobrina que ellos no pueden hacerse responsables de todo el gasto, porque ellos también son humildes", agregó.

Como parte de su denuncia, los familiares presentaron grabaciones de cámaras de seguridad en el programa conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. En las imágenes, según señalaron, se aprecia el momento exacto del altercado que involucró al tiktoker.

La reacción de Valentino Palacios

Tras la difusión del caso en Q' Bochinche!, Valentino Palacios respondió casi de inmediato desde su propio canal "No tenemos filtro". Sin embargo, su aparición resultó breve y terminó abandonando el set sin dar mayores explicaciones.

En un primer momento expresó desconcierto: "no entiendo". Posteriormente negó las acusaciones y aseguró contar con pruebas que lo respaldan. "Quieren hacerme quedar mal, pero yo tengo las imágenes de las cámaras de seguridad", afirmó durante la transmisión.

Más adelante, dejó entrever su incomodidad por la exposición pública del caso. "Yo no quería hablar de eso, pero como ya lo hicieron público, por eso estoy muda, nublada", señaló antes de retirarse del espacio mientras sus compañeros continuaban con el programa.

@rkt696 Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla ♬ sonido original - rkt696

El caso ha abierto un nuevo frente de polémica en torno a Valentino Palacios. Mientras la familia de Zamira exige justicia y apoyo para cubrir los gastos médicos, el influencer rechaza las acusaciones y sostiene que cuenta con pruebas que respaldarían su versión.