¡Rompe su silencio!

Gino Assereto niega relación con Valentino y pone fin a los rumores: "Tomo la decisión de cortar esta broma"

Gino Assereto publicó un extenso comunicado en redes sociales. Allí dejó claro que el supuesto romance con Valetino fue una broma que muchos tomaron como real.

Gino Assereto aclara rumores y desmiente relación sentimental con Valentino.
Gino Assereto aclara rumores y desmiente relación sentimental con Valentino. (Composición Karibeña)
20/02/2026

Gino Assereto decidió romper su silencio y aclarar de una vez por todas los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con el tiktoker Valentino. El exchico reality publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para explicar que todo se trató de una broma que se hizo viral y que nunca existió una relación amorosa.

Gino Assereto asegura que no hubo romance con Valentino 

Gino Assereto quiso ponerle fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con el tiktoker Valentino Palacios. A través de un comunicado en sus redes sociales, el exchico reality aseguró que nunca hubo una relación y que todo se trató de una broma que se salió de control en la farándula.

El modelo salió a pronunciarse luego de que su hermano confirmara el supuesto romance, lo que generó gran revuelo en redes sociales y programas de espectáculos. Muchos seguidores dieron por hecho que la relación era real, lo que llevó a Gino a aclarar públicamente la situación.

Desde el inicio de su mensaje, el exchico reality tomó el tema con humor. Explicó cómo vivió toda la polémica mediática.

"Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío jajaja, quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra", expresó.

@josepastord #greenscreen Esto mencionó por comunicado!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #ginoassereto #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Además, señaló directamente que la broma comenzó por su hermano. Señaló que el tono serio con el que hablan al bromear suele confundir a las personas. 

"Por otro lado, quien conoce a mi hermano, quien empezó con esta broma, sabe también que al igual que yo, la seriedad con la que decimos nuestras bromas se prestan para que se crea q es verdad jajaja. ¡Somos hermanos, pues!", escribió.

Decide cerrar el tema por su tranquilidad mediática

Gino también explicó que, pese a todo lo que se dijo en redes y medios, su tranquilidad nunca se vio afectada, por lo que al inicio no consideró necesario aclarar el tema públicamente. Sin embargo, con el paso de los días, decidió poner un alto a las especulaciones.

"Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores motivo por el cual no veía necesario aclarar esto pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática", señaló en su comunicado, dejando claro que su prioridad es mantener la calma ante la exposición pública.

El exchico reality también dejó en claro que quiere cerrar definitivamente el tema para evitar más comentarios que no se ajustan a la realidad. Incluso, con su estilo relajado, envió un mensaje final a los medios y seguidores que hablaron del supuesto romance.

"En fin, quería dejar este tema zanjado y aclarado para evitar más comentarios alejados de la realidad. Bonito y bendecido día para tod@s en especial para los medios que han comido estos días gracias a esta Broma jajaja", concluyó.

En conclusión, Gino Assereto negó de manera firme cualquier romance con Valentino y aseguró que todo fue una broma que se hizo viral. Con este comunicado, el exchico reality busca cerrar la polémica y dejar en claro que nunca existió una relación sentimental, pese a las especulaciones en la farándula.

