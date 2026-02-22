Valentino reaparece con nuevo look luego de que Gino Assereto desmintiera romance: "Soy la negada del Perú"

La controversia entre Valentino Palacios y Gino Assereto sigue generando reacciones en la farándula local. Lo que comenzó como rumores de un supuesto romance terminó convertido en una "novela" mediática. Luego de que el exchico reality negara públicamente cualquier vínculo sentimental, el influencer reapareció con un curioso live.

Valentino reaparece con mensaje y look emo

Tras el comunicado de Gino Assereto, Valentino publicó varios contenidos en sus redes sociales relacionados con el tema. El momento que más llamó la atención ocurrió durante una transmisión en vivo en TikTok, donde apareció con estética emo y actitud dramática para referirse a la polémica.

En plena transmisión, el influencer fue directo: "Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, soy la negada del Perú en estos momentos. El Jota se pasó de boca en decir lo que tenia que decir y generó eso. Me volví Emo congelé mis sentimientos", comentó entre risas y gestos exagerados.

El video rápidamente se viralizó y muchos usuarios interpretaron la escena como una mezcla de ironía y respuesta indirecta a lo ocurrido. Días antes, el tiktoker también había publicado un clip cantando "Señor mentira" de Daniela Darcourt, justo después de las declaraciones de Gino.

Además, Valentino compartió mensajes en sus historias que avivaron la conversación. Primero escribió: "Ya no me vinculen con nadie, gracias", acompañado de un emoji llorando. Más tarde cambió el texto por otro aún más comentado: "Mejor solito", frase que generó múltiples reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

Gino Assereto asegura que no hubo romance con Valentino

Gino Assereto quiso ponerle fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con el tiktoker Valentino Palacios. A través de un comunicado en sus redes sociales, el exchico reality aseguró que nunca hubo una relación y que todo se trató de una broma que se salió de control en la farándula.

El modelo salió a pronunciarse luego de que su hermano confirmara el supuesto romance, lo que generó gran revuelo en redes sociales y programas de espectáculos. Muchos seguidores dieron por hecho que la relación era real, lo que llevó a Gino a aclarar públicamente la situación.

Desde el inicio de su mensaje, el exchico reality tomó el tema con humor. Explicó cómo vivió toda la polémica mediática.

La controversia entre Valentino Palacios y Gino Assereto refleja el poder de las redes para amplificar rumores y convertir una broma en tendencia nacional. Entre 'lives', comunicados y mensajes en historias, la llamada "novela" mediática confirma que en la farándula digital cualquier comentario puede escalar y volverse viral.