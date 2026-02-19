Nicola Porcella revela que le pagaron bien por su pelea de box en México: "Estoy comprando dos depas"

Nicola Porcella regresó por unos días al Perú y no pasó desapercibido. El exchico reality habló con "América Hoy" y contó detalles de su presente laboral, sus proyectos en México y el dinero que está ganando gracias a su próxima pelea de box, dejando a todos sorprendidos con su confesión.

Nicola Porcella habla de su nueva etapa y sus proyectos en México

Nicola Porcella está por unos días al Perú. El actor y modelo habló con "América Hoy" y se mostró tranquilo, enfocado y feliz con la etapa que vive actualmente. Además, explicó que su pelea de box en México no solo representa un desafío personal, sino también una oportunidad importante en su carrera y economía.

Durante la entrevista, Nicola contó que se encuentra trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, como teatro, su canal digital y la esperada pelea de box que se realizará el 15 de marzo. El exchico reality destacó que está feliz con todo lo que viene logrando fuera del país.

"Feliz, contento, viniendo a visitar a todos un ratito. Gracias a Dios, ahorita estoy con obra de teatro, estoy con el 'Tenorio Cómico', la pelea el 15 de marzo, estoy contento, ahorita con los proyectos personales que ha sido como el canal digital", señaló.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando habló sobre el pago que recibirá por la pelea. Lejos de ocultarlo, Nicola fue sincero y reveló que el evento le está generando muy buenos ingresos, al punto de pensar en invertir en propiedades.

"Pagan bien, ¿qué te digo? pagan bien. (Por ahí te convencieron) Estoy comprando dos depas, imagínate con lo de la pelea, me pagaron muy bien", confesó con total naturalidad.

Se prepara para una pelea importante y reflexiona sobre su madurez

El exchico reality también explicó que su rival será Aldo, ganador de "La Casa de los Famosos". Señaló que se trata de un evento grande que le dará mayor exposición en redes y en su carrera internacional.

"Fuera de eso, es un evento grande. Peleo contra Aldo, que es el ganador de 'La Casa de los Famosos'. Un chico súper guapo, talentoso, joven. Pero le vamos a dar, le vamos a dar", comentó, mostrando confianza en su preparación.

Además, Rafael Cardozo confirmó que estará apoyándolo en este reto. Bromeó sobre el resultado, dejando ver la buena relación que mantienen desde sus épocas en realities.

"Voy a estar en su esquina, claro. Ahí viene a mi lado medio 'Esto es guerra'. Porque si gana, celebro. Si lo dejan en la lona, celebro igual", dijo entre risas.

Finalmente, Nicola reflexionó sobre su crecimiento personal. Aseguró que ahora se siente más maduro, tranquilo y enfocado en su futuro, tras varias experiencias en su vida.

"Estoy tranquilo. Tengo casi 40 años, acabo de cumplir 38, enfocado en hacer bien las cosas Cometo errores como cualquiera porque que nadie está exento de eso, pero por ese lado, tranquilo, pensando en el futuro. Ya me caí una vez, dos veces no, tengo que trabajar. Me ha dado la oportunidad de estar entre mi país y México", expresó.

En conclusión, Nicola Porcella reveló que le pagaron bien para participar en la pelea de box con Aldo De Negris en México. Además, comentó que con el dinero se está comprando dos departamentos. Asimismo, reflexionó sobre su estabilidad, su trabajo y las oportunidades que le permiten seguir avanzando entre Perú y México.