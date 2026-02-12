Nicola Porcella protagonizará pelea de box contra Aldo De Nigris en México: "Quiero ganar para mi Perú"

Nicola Porcella vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un reality, su actuación o por una polémica. El peruano se prepara para subirse al ring y enfrentarse a Aldo De Nigris en un evento de box que ya está dando que hablar en México. Y sí, lo toma muy en serio.

Nicola Porcella sobre pelea de box contra Aldo De Nigris

Nicola Porcella está listo para un nuevo reto en México. Esta vez no se trata de un reality ni de un programa de televisión, sino de una pelea de box. El peruano se enfrentará a Aldo De Nigris en el evento 'Ring Royale' y ya dejó claro que quiere ganar por él y por el Perú.

El exchico reality se ha sumado a la lista de famosos que ahora se animan a subir al ring. Y lo hace con mucha convicción. Desde hace días comparte videos entrenando fuerte, practicando golpes y trabajando su resistencia.

Durante la conferencia de prensa de 'Ring Royale', ambos tuvieron un careo que encendió el ambiente. Nicola se mostró sonriente, mientras que su rival se veía más serio y con ganas de pelea. Incluso estuvieron frente a frente, casi chocando las manos, en una escena que parecía sacada de una película. Pero más allá del show, Nicola habló con el corazón.

"El ganador quiero ser yo, quiero llevarme ese título para mi gente, para la gente que me ve, para mi país, para que en Perú vean que acá hay un peruano también sacándose la m...... por su futuro", señaló Nicola en la conferencia de prensa.

@ameg_pe 12.02.26 | Nicola Porcella se prepara para pelea de box contra Aldo De Nigris en México. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sus palabras fueron celebradas por sus seguidores, que lo apoyan desde Perú y México. Para muchos, esta pelea representa una oportunidad más para que deje en alto el nombre del país.

Así fue anunciado en el Ring Royale

Nicola Porcella se enfrentará a Aldo De Nigris este 15 de marzo en la Arena Monterrey. El evento ha sido presentado como un choque entre dos figuras salidas de realities que ahora resolverán todo sobre el cuadrilátero.

"Este 15 de marzo, el espectáculo se apodera de la arena Monterrey. Dos realities que los hicieron gigantes. Desde Perú, pero más mexicano que el mariachi: Nicola Porchela, carisma puro, amado por millones. Y del mero Monterrey, orgullo regio, Aldo de Nigris, fuerza, carácter y apellido que pesa", se escucha en el video promocional.

El mensaje deja claro que esta vez no habrá público que decida ni estrategias de grupo. Aquí todo se definirá a golpes y resistencia. Todo apunta a que será un enfrentamiento directo, sin filtros ni ayudas externas.

"Hoy dejan el show y lo resuelven en el ring. Porque aquí no hay votos. No hay alianzas, solo una corona. ¿Quién ganará este tiro? ¿Team Nicola o Team Aldo? Nos vemos en Ring Royale", se oye.

Nicola se ha mostrado enfocado en sus entrenamientos, lanzando el clásico "1-2" y preparándose con disciplina. Sabe que no es un juego y que el reto es grande. En México se ha ganado el cariño del público, pero ahora quiere demostrar que también puede destacar en el box.

En conclusión, más allá del espectáculo, Nicola ha dejado en claro que su motivación principal es su gente. Quiere ganar y llevar el título a casa. Quiere que en el Perú vean que está luchando por su futuro. El 15 de marzo se sabrá quién se queda con la corona. Mientras tanto, Nicola Porcella sigue entrenando y soñando con levantar el cinturón. El ring lo espera, y él ya lanzó el reto.