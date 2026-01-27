Nicola Porcella tiende la mano a Santiago Suárez: "Avísame cuando vengas a México y te ayudo"

Nicola Porcella volvió a demostrar su lado más solidario al enviar un mensaje de apoyo a Santiago Suárez, quien viene atravesando un proceso de recuperación personal y laboral. A través de redes sociales, el exchico reality le ofreció su ayuda si decide viajar a México para buscar nuevas oportunidades.

Nicola Porcella ofrece apoyo a Santiago Suárez

El encuentro virtual entre Nicola Porcella y Santiago Suárez generó diversas reacciones en redes, ya que el actor peruano viene intentando salir adelante tras un complicado episodio que lo alejó de la televisión. En medio de la conversación, Santiago contó que estaría evaluando la posibilidad de viajar a México, lo que motivó una respuesta directa y solidaria de Nicola.

Durante la charla, Nicola se mostró contento por ver a Santiago retomando el rumbo de su vida. Por ello, no dudó en ofrecerle su respaldo.

"Estoy contento que te esté yendo bien, que te estés levantando. Avísame cuando vengas por México y te ayudo, para eso estamos, para apoyarnos", expresó, dejando en claro que las puertas están abiertas para su compatriota.

Además, recordó que tras el escándalo que envolvió al actor, muchas oportunidades laborales se cerraron, una situación que él mismo ha vivido en carne propia. Por ello, el 'Novio de México' quiso darle ánimo y compartir su experiencia.

"La gente es mala muchas veces, yo se lo digo por experiencia", comentó Nicola, generando la empatía de sus seguidores.

Actualmente, Nicola vive un gran momento profesional en México, donde participa en diversos proyectos de televisión y plataformas digitales. Su éxito ha servido de inspiración para otros artistas peruanos que sueñan con abrirse paso en el extranjero, como es el caso de Santiago.

Santiago Suárez y su nuevo emprendimiento en las calles de Lima

Lejos de las pantallas, Santiago Suárez ha encontrado una forma honesta de generar ingresos y mantenerse activo. Junto a su madre, decidió lanzar un emprendimiento de venta de marcianos por las calles de Lima, al que bautizó como "Marcianos El Guapo".

A través de TikTok, el actor mostró cómo prepara los marcianos de distintos sabores y cómo sale a venderlos por diferentes zonas de la capital. La iniciativa tuvo una rápida aceptación, logrando vender toda su producción en un solo día. Para atraer clientes, incluso mandó a imprimir un póster con su imagen, despertando la curiosidad de los transeúntes.

El negocio no solo le ha permitido generar ingresos, sino también conectar con la gente y recibir mensajes de aliento. En Navidad, incluso salió a regalar marcianos, gesto que fue muy valorado por sus seguidores.

En conclusión, el apoyo de Nicola Porcella llega en un momento clave para Santiago Suárez, quien viene luchando por reconstruir su vida personal y profesional. Su emprendimiento y las ganas de salir adelante reflejan su esfuerzo por empezar de nuevo. Con la posibilidad de viajar a México y el respaldo de un amigo, el actor podría encontrar nuevas oportunidades para retomar su carrera.