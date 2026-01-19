Santiago Suárez se quiebra tras recibir respaldo por vender marcianos: "El apoyo de la gente me da fuerza"

Alejado de la televisión, pero con la frente en alto. Santiago Suárez atraviesa uno de los momentos más duros de su vida y decidió enfrentarlo trabajando en las calles. El actor vende marcianos de fruta junto a su madre y, entre lágrimas, agradeció el respaldo del público que no lo ha dejado solo.

Santiago Suárez vende marcianos y la gente lo apoya

Tras quedar fuera de la pantalla por una denuncia que puso su carrera en pausa, Santiago Suárez optó por reinventarse. Vendió su auto, alquiló su departamento y regresó a la casa de su madre. Desde ahí nació su emprendimiento "Marcianos, El Guapo", una forma honesta de salir adelante mientras espera nuevas oportunidades.

En una entrevista con "Día D", el actor contó que la respuesta de la gente lo ha conmovido. Personas que no lo conocían se acercan a comprarle, a darle palabras de ánimo y a decirle que no baje los brazos. Ese cariño lo desbordó y lo llevó a abrir su corazón. Santiago también explicó que el apoyo en la calle es hoy su mayor impulso.

"Sentir el apoyo de la gente es lo que me da fuerza y lo agradezco porque yo no estaba así y es bonito, esto recién empieza", dijo con lágrimas en los ojos, reconociendo que este nuevo comienzo lo está formando como persona.

Su madre se ha convertido en su pilar. Ella lo acompaña en la preparación de los marcianos y en cada jornada de venta. Frente a cámaras, no ocultó su emoción al hablar de su hijo.

"Es mi hijo quien está en esta situación, pero sé que va a pasar. Es mi hijo y va a salir adelante", expresó.

Ambos trabajan juntos todos los días, preparando los marcianos desde casa y saliendo a venderlos, mientras Santiago enfrenta un proceso legal que aún continúa y que sigue marcando su vida. Durante una jornada de venta en la Costa Verde, Santiago se encontró con Israel Dreyfus, quien no dudó en darle palabras de aliento.

"Sé que te está yendo bien, reflotando y sé que va a salir todo bien; siempre te voy a desear lo mejor", le dijo el exchico reality, mostrando su apoyo en público.

Pero eso no fue todo. Santiago también recibió una noticia que le devolvió la ilusión: fue convocado por para formar parte del proyecto musical, donde podrá mostrar otra faceta artística. El cantante que lidera el grupo de cumbia señaló que Suárez es un excelente actor, pero también tiene habilidades en el canto.

El apoyo clave de su ex Raysa y su mamá

Santiago también recordó con gratitud el respaldo que recibió de su expareja Raysa Ortiz y de la madre de ella, quienes estuvieron con él cuando tocó fondo. Incluso recordó que la mamá de Raysa lo impulsó a volver a trabajar y a cuidarse.

"Ellas fueron las que me levantaron de la cama. Raysa me dijo: 'Vente a mi casa, me estoy yendo ahora a México a grabar una serie en Telemundo'. Todo el día dormía y su mamá me levantaba... Me mandó a la barbería, dijo que me quite la barba, que me corte el cabello y me puso a chambear. En diciembre hice panetones, chocotejas y alfajores. Lo recuerdo con mucho cariño", relató.

En conclusión, Santiago Suárez sigue adelante. El actor vende marcianos, enfrenta su proceso legal y apuesta por nuevas oportunidades como el proyecto musical. Con el apoyo de su madre, de su ex, de amigos y del público que lo alienta en la calle, el actor demuestra que, incluso en los momentos más duros, aún se puede volver a empezar.