Santiago Suárez agradece apoyo de Raysa Ortiz tras dura etapa: "Ella sabe lo que representa mi vida"

Luego de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, Santiago Suárez reapareció ante las cámaras y habló con sinceridad sobre todo lo que le tocó enfrentar. El actor contó cómo ha ido recuperando la calma tras la denuncia que frenó sus proyectos y destacó el apoyo clave de su familia, amigos y, sobre todo, de su expareja Raysa Ortiz, quien estuvo a su lado cuando más lo necesitó.

Con un tono sereno, Santiago dejó en claro que hoy se siente más fuerte. Resaltó sus ganas de volver a levantarse, retomar sus sueños y regresar a los escenarios, que tanto ama.

Santiago Suárez expresa su gratitud a Raysa Ortiz

Santiago Suárez confesó que la grave denuncia que le hicieron le permitió descubrir quiénes son las personas que realmente están con él en los peores momentos. Para el actor, su familia fue su principal sostén, al igual que sus amigos más cercanos, como su ex Raysa Ortiz, quienes no lo dejaron solo ni un solo día. Además, destacó que nunca se sintió completamente solo.

"En los momentos más difíciles que la vida te pone, que son pruebas, las personas que siempre van a estar ahí son tu familia y las personas que realmente te quieren y que te conocen tal y como eres. Es ahí donde conoces a tus verdaderos amigos y a las personas, a los más reales. Estoy muy agradecido por eso también, porque no me he sentido solo al 100%", agregó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el agradecimiento especial que Santiago dedicó a su expareja Raysa Ortiz y a toda su familia. El actor no dudó en reconocer el cariño, respeto y respaldo que recibió de ellos durante esta complicada etapa.

"Sí, por supuesto. Las chicas son unas grandes personas y eso todo el mundo lo sabe. Fuera y delante de cámara son una maravilla. Entonces, encantado, encantado de haber podido contar con ellas, de tener esa clase de personas en mi vida. Es como un regalo", comentó sobre Raysa y su hermana.

Incluso reveló que habló con Raysa horas antes de reencontrarse con la prensa. Una conversación que lo dejó bastante reflexivo y conmovido por el cariño que aún se tienen, pese a que ya no son pareja.

"Justo hoy hablé con Raysa llegando hacia acá (...) El taxista me dijo: '¿Ella es Raysa?'. Le dije que sí. (Me respondió:) 'Qué bonito que aunque no sean pareja, que son exs, aún se mantenga el cariño y respeto'. Y eso me marcó mucho", contó.

Santiago también destacó cuánto valora todo lo que ella representa en su vida. Resaltó el apoyo constante que recibió de su parte y de su entorno familiar en los momentos más complicados.

"Y ella sabe, lo que represente mi vida, la clase de persona que es. Siempre voy a estar muy agradecido con ella y con toda su familia por todo el apoyo que me ha mostrado en las buenas y en las no tan buenas", dijo con evidente emoción.

Proceso legal y nuevo comienzo con su emprendimiento

Santiago Suárez también habló sobre el proceso legal que enfrenta. El actor contó que ya se encuentra en la etapa final.

"Es un proceso que aún sigue, creo que estamos en la última instancia, esperemos que acabe pronto, la verdad, confío mucho en la justicia, pero sobre todo en que esto en algún momento va a acabar, así que con fe, con mucha fuerza y mientras tanto a seguir a recuperar mis fuerzas y a renacer como el ave fénix", señaló con esperanza.

En paralelo, encontró una nueva motivación en su emprendimiento "Marcianos El Guapo", que nació como una idea familiar y hoy ya empieza a crecer. Contó que poco a poco ha ido llevando sus productos a diferentes distritos y sueña con recorrer todo el país. Este proyecto no solo le permitió generar ingresos, sino también recuperar la ilusión, las ganas de salir adelante y la energía para empezar de nuevo.

En conclusión, Santiago Suárez atraviesa una etapa de renacer. Con el respaldo incondicional de su familia, amigos y el apoyo sincero de su expareja Raysa Ortiz, el actor busca dejar atrás los momentos duros, sanar por dentro y volver a brillar en los escenarios. Hoy, con fe y optimismo, asegura que está listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.