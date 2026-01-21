Santiago Suárez no cierra la puerta a volver con Raysa Ortiz: "Mañana te puedo sorprender con la noticia"

Santiago Suárez volvió a llamar la atención luego de confesar que no descarta retomar su relación con su expareja Raysa Ortiz. Aunque hoy no son pareja, dejó en claro que entre ellos todavía existe cariño, respeto y una buena comunicación, algo que se ha mantenido incluso en los momentos más difíciles de su vida.

Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz

El actor Santiago Suárez sorprendió al revelar que no le cierra la puerta a retomar su relación con Raysa Ortiz, su expareja de varios años. Santiago fue abordado por la prensa y habló con total honestidad sobre su vínculo con Raysa. El actor explicó que, más allá de si vuelven o no, lo que los une sigue siendo fuerte.

"Al margen de que si estamos o no seguimos siendo pareja, creo que el respeto sigue, el cariño sigue. Han sido muchos años de relación, entonces creo que eso igual se conserva", comentó.

El exchico reality también dejó una frase que encendió las ilusiones de muchos seguidores. Santiago no descartó regresar con Raysa.

"(¿Está descartado que puedan volver?) En la vida nunca se sabe. Hoy te puedo decir: 'No sé' y mañana te puedo sorprender con una noticia", dijo, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en cualquier momento.

Santiago Suárez aseguró que, con el paso del tiempo, ambos han crecido a nivel personal y profesional, algo que hoy valora más que nunca. Para él, la historia que vivieron no se borra de un día para otro y sigue marcando su presente. El actor también se mostró agradecido por todo lo vivido durante su relación con Raysa Ortiz.

"El cariño y el respeto siguen por ella y por su familia y es mutuo. Y es viceversa, ella también quiere mucho a mi familia", expresó. "Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí con ella en la relación", señaló, dejando claro que no guarda rencores ni malos recuerdos.

Aunque ya no son novios, Santiago explicó que mantienen contacto de vez en cuando y que el apoyo nunca se perdió, incluso en los momentos más complicados de su vida. Uno de los puntos que más destacó el actor fue el respaldo que recibió de Raysa cuando atravesó una etapa difícil. Santiago recordó que su expareja estuvo pendiente de él cuando más lo necesitó.

"No somos pareja, pero se mantiene la comunicación de vez en cuando y, por supuesto, el apoyo desde el primer minuto", contó. "Estuvo ahí presente, al pendiente y viendo lo que podía necesitar", afirmó, reconociendo que ese gesto fue muy importante para salir adelante.

Cabe recordar que Santiago Suárez y Raysa Ortiz fueron pareja por casi ocho años y su relación terminó a mediados del 2024. A pesar de la separación, ambos han sabido mantener una relación sana y respetuosa, algo que muchos destacan.

Raysa también lo impulsó a emprender

Otro detalle que conmovió al público fue la ayuda que Raysa Ortiz le brindó cuando Santiago empezó a vender marcianos para ganarse la vida. Según contó el actor, ella fue una de las primeras personas en motivarlo.

"Es más, ella me dijo que haga los marcianos y habló con la producción de 'Los Otros Concha 2' para que vaya con mi carrito de marcianos. Vendí todo, hacía un calor", reveló.

En conclusión, Santiago Suárez se muestra enfocado en su trabajo, agradecido por el apoyo recibido y abierto a lo que la vida le depare. Por ahora no confirma un regreso con Raysa Ortiz, pero deja claro que el cariño sigue vivo y que, como él mismo dice, mañana podría sorprender con una noticia.