Onelia Molina vuelve a mandar tremenda indirecta a Mario Irivarren: "Respeto, honestidad y confianza"

Desde el video de Mario Irivarren afirmando que llamará a su expareja Vania Bludau para 'cerrar ciclos', se ha convertido en lo más juzgado por el público ya que mantiene una relación con Onelia Molina. Ahora, su aún pareja no ha dudado en mandar varias indirectas en sus redes sociales.

Nueva indirecta a Mario Irivarren

A pesar que Mario Irivarren le pidió disculpas públicas a Onelia Molina por sus acciones cuestionables sobre su ex Vania Bludau, la joven los aceptó, pero no hizo que se arreglara el problema que se ha armado en su relación amorosa.

Tras esta polémica, Onelia Molina no ha dudado en sacarle provecho al asunto y estuvo mandando varios mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirecta bien directa para el chico reality.

En un video publicado en su Instagram, la joven sale maquillándose y realizando un look excepcional con un mensaje. En esta publicación, la odontóloga dejaría en claro que las únicas cosas que le gustan que le regalen es el respeto y confianza.

"Me encantan las personas que me dan cosas caras, por ejemplo: Tiempo, respeto, honestidad, confianza, apoyo y motivación", expresa la joven en su video y en la publicación agrega: "Regálenme cosas caras por favor".

¿Onelia Molina terminó la relación?

La relación de Onelia Molina con Mario Irivarren nació en el programa de 'Esto es Guerra' y acababan de cumplir dos años como pareja. Hasta antes de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la parejita venía disfrutando de bellos momentos juntos.

Tras estas imágenes que se viralizaron donde la 'calavera coqueta' quería llamar a su ex Vania Bludau para 'cerrar ciclos', la relación se vino abajo. En más de una ocasión, la joven odontóloga reveló que no se sentía bien a raíz de ese video y que no estaba bien su relación con el chico reality.

A pesar de que Mario Irivarren se disculpó y ella lo aceptó, esto no ayudó a que se reconciliaran. Además, muchos usuarios creen que las disculpas dadas por el chico fueron muy malas, ya que echaba la culpa al alcohol y creen que aún amaría a su expareja.

Ahora, Onelia Molina no desea hablar de su relación amorosa ante cámaras, ni revelar si aún seguirá con Mario Irivarren. Aunque sí ha aprovechado la oportunidad de mandarle varias indirectas en sus redes sociales hablando sobre actos de honestidad, respeto y confianza en una relación.