Asmir Young se quiebra al contar detalles de su relación con Jota Gallardo: "Me hizo grabar un video para encubrirlo"

Asmir Young, exintegrante de Son Tentación, volvió a remecer las redes al revelar nuevos detalles del infierno que afirma haber vivido con su expareja, el cantante Jota Gallardo de M2H. Días después de denunciar agresiones físicas y psicológicas, amplió su testimonio con episodios aún más graves, lo que generó fuerte impacto entre sus seguidores.

Asmir Young relata manipulación, agresiones y presión emocional

En una entrevista reciente, Asmir Young aseguró que Jota Gallardo la manipuló para grabar un video en el que negaba la primera denuncia que había presentado contra él. La artista explicó que el rapero buscó contactarla tras enterarse de esa denuncia y, aprovechando su estado emocional, la convenció de grabar el clip para enviarlo a su madre.

"Estaba en ese momento muy mal, me busca, conversamos, se entera de la primera denuncia y con engaños me dice que grabe un video diciéndole a su mamá que la denuncia era mentira. Siento que él ya tenía planeado por si en algún momento salía algo de una denuncia mía en su contra y creo que su arma para defenderse fue hacerme grabar ese video", relató.

Young también mencionó que vivió episodios frecuentes de violencia. Según su testimonio, Gallardo la agredía físicamente, la humillaba y la mantenía aislada de su entorno. Afirmó que él no toleraba sus avances profesionales y que incluso reaccionaba con molestia cuando ella compartía algún logro.

"Yo siento que él era una persona que me tenía envidia. Cada vez que le contaba un logro nuevo o algo bonito que me pasaba, él no se alegraba, no sonreía, me decía que él era mejor, que iba a ser más famoso que yo", añadió.

La cantante reveló que, aunque en una primera instancia no declaró ante el fiscal debido a la presión de su expareja, ha decidido retomar la denuncia para narrar "con pelos y señales" todo lo que vivió.

Infidelidades y agresiones: más revelaciones sobre su relación

Durante su testimonio para "Magaly TV: La Firme", Asmir Young afirmó que Gallardo también le fue infiel. Explicó que descubrió conversaciones comprometedoras y que, al confrontarlo, la agresión física volvió a repetirse.

"Él me acusaba de p*** y él era el que me hacía infiel. Le encontré unas conversaciones con una chica. Yo estaba tirada y él me ponía todo su peso encima y me tiraba cachetadas. Intentaba culparme de sus actos"*, reveló.

El programa indicó que Jota Gallardo se negó a ofrecer su versión. Además, según la periodista, el rapero habría pedido dinero para brindar declaraciones antes de dejar de responder.

En conclusión, las denuncias de Asmir Young destapan un caso complejo donde se mezcla violencia emocional, física e incluso manipulación mediática. Su decisión de reabrir el proceso fiscal marca un nuevo capítulo en una historia que todavía no encuentra un cierre.