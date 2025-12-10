Samantha Batallanos cuestiona el regreso musical de Álvaro Rod: "Era obvio que era todo una estrategia"

La escena musical volvió a centrarse en Álvaro Rod tras anunciar su regreso a los escenarios. Semanas después de decir que se retiraba, confirmó que vuelve con un proyecto en cumbia, generando reacciones entre seguidores y figuras de la farándula. Una de las críticas más fuertes vino de su expareja, Samantha Batallanos, tras la reciente polémica que ambos protagonizaron.

Samantha Batallanos cuestiona el regreso musical de Álvaro Rod

Durante la última emisión de "América Hoy", Samantha Batallanos comentó que el regreso de Álvaro Rod no la tomó por sorpresa. La modelo afirmó que el anuncio del retiro habría formado parte de una estrategia para generar expectativa antes de lanzar su nueva faceta musical.

"Como todos sabemos claramente fue la estrategia de marketing que él utilizó. El mitómano resultó él. Igual espero que le sirva porque no solo es hacer show, sino que realmente perdure", declaró.

Batallanos insistió en que siempre sospechó que el retiro no era definitivo y que, en realidad, el músico estaba preparando algo. También señaló que no lo imagina encajando en el género de la cumbia, pues lo veía con un perfil más internacional.

"Era obvio que era falso todo o una estrategia para soltar algo que venía en camino", afirmó. Luego añadió: "Yo siempre he pensado que él es como más para afuera, como para más internacional, pero si le encanta la cumbia y quiere hacer cumbia, que haga cumbia".

Estas declaraciones se suman a la tensión entre ambos, luego de que Álvaro Rod revelara que decidió terminar su relación por diversos desacuerdos y que Samantha lo acusara públicamente de "tacaño" y "misio".

Álvaro Rod se aleja del amor tras polémica con Samantha Batallanos

La controversia no terminó ahí. Álvaro Rod sorprendió al anunciar que decidió cerrar las puertas al amor por un tiempo, debido a la mala experiencia que vivió con Batallanos. El intérprete de 'Escúchame mi amor' contó que se esforzó por mantener una relación sana, pero aun así recibió críticas por parte de su expareja.

"Ha sido una mala experiencia. Realmente me porté bien con esa persona (Samantha), la invité a muchos restaurantes caros, compré flores, detalles, viaje al extranjero, y aún así terminan tildándome de misio, tacaño", expresó el artista.

Con esa frase dejó claro que no desea iniciar otra relación en el corto plazo, sobre todo con alguien del ámbito artístico. "Ya no quiero saber nada del amor con alguien del mundo artístico", señaló. Además, adelantó que este viernes lanzará un nuevo álbum en plataformas digitales como parte de su renovada etapa musical.

El regreso de Álvaro Rod a la música llegó acompañado de tensiones y declaraciones cruzadas que mantienen viva la polémica con Samantha Batallanos. Mientras ella acusa al cantante de usar su ruptura como parte de una estrategia de marketing, él asegura que solo busca dejar atrás una mala experiencia y concentrarse en su nueva faceta artística.