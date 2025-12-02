Samantha Batallanos exhibe exclusivo penthouse en San Isidro y desata comentarios: "¿De qué trabaja?"

Samantha Batallanos volvió a captar atención tras mostrar detalles de su vida personal. La modelo, recientemente envuelta en titulares por su ruptura con Álvaro Rod y la polémica por un shampoo costoso, generó nuevos comentarios al revelar el exclusivo lugar donde vive. Su estilo de vida y sus declaraciones sobre su expareja reavivaron una polémica que no se detiene.

Samantha Batallanos presume su nuevo hogar en zona exclusiva de Lima

En sus redes sociales, Samantha Batallanos mostró por primera vez el lujoso penthouse donde reside actualmente. La propiedad se ubica en el Golf de San Isidro, una zona considerada de las más exclusivas de la capital. Según las imágenes, el departamento destaca por las amplias vistas hacia el distrito, una distribución espaciosa y acabados de alto nivel.

Diversos medios señalaron que la renta mensual del inmueble supera los once mil soles, una cifra que llamó la atención debido a la reciente controversia en torno a las finanzas de su anterior relación. La modelo, integrante del elenco de 'La Chola Chabuca', no dudó en presumir algunos rincones del penthouse, ubicado en el último piso de un edificio con más de treinta años de construcción.

Este cambio de domicilio se suma a otros lugares donde la han visto vivir. En meses anteriores, programas de espectáculos la registraron residiendo frente al mar, en Miraflores, y también en los alrededores del Hotel Marriott. La mudanza a San Isidro coincidió con un momento mediático cargado de críticas y cuestionamientos ligados a su estilo de vida.

Durante esta ola de comentarios, Batallanos recordó el episodio que marcó su ruptura con Álvaro Rod. Contó que el cantante "no se sentía con la capacidad económica" para estar con ella tras quebrarse por no poder comprarle un shampoo costoso. Sus palabras generaron nuevas reacciones y reforzaron la idea de que el tema económico sigue marcando su imagen pública.

Magaly Medina cuestiona el lujoso estilo de vida de Samantha

Las últimas apariciones de Samantha no pasaron desapercibidas para Magaly Medina. En su programa, la conductora dedicó unos minutos a cuestionar la magnitud del estilo de vida que Batallanos muestra en redes. Medina señaló que la cifra asociada al alquiler del penthouse no es algo común para la mayoría de personas.

"11 mil soles no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte su estilo de vida", comentó.

Además, recordó el episodio del shampoo que involucró a Álvaro Rod y lanzó una pregunta directa sobre las fuentes de ingreso de la modelo.

"Ella también le metió su chiquita al decir que él no pudo comprarle su shampoo. Ahora dice que trabaja y que gana muchísimo mensual, pero bueno, me encantaría saber cuáles son esos trabajos que le permiten vivir de esa manera tan holgada", añadió con ironía.

La nueva exhibición del penthouse de Samantha Batallanos reavivó un debate que parecía haberse calmado tras su ruptura con Álvaro Rod. Su estilo de vida, sus declaraciones y las preguntas que dejó al aire sobre su economía personal siguen generando ruido mediático y comentarios divididos.