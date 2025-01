Armonía 10 hace que fans bailen la coreografía de 'El Baile del Conejito': "Todos ordenaditos siguiendo el paso"

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país, que ha cautivado al público con varios éxitos musicales. Uno de ellos es la canción "El baile del conejito" y que es pedido en cada concierto, en uno de sus shows lograron que todo los seguidores salten en coordinación con la coreografía.

Cada concierto de la agrupación Armonía 10 es un éxito total, ya que el público no para de bailar todo el tiempo. En sus shows cuentan con un repertorio musical espectacular, donde han incluido la popular canción de cumbia, "El baile del conejito" y que al público le encanta.

A través de la red social del animador del grupo, compartió un video donde en un concierto logró algo espectacular. En aquel concierto, hizo que los cientos de personas realicen la coreografía del tema "El baile del conejito" donde todos tuvieron una coordinación increíble, saltando al mismo tiempo y cantando.

Este video se volvió viral en sus redes sociales sumando miles de reproducciones. Muchos usuarios expresaron la gran coordinación del público al momento de bailar este tema y que sin duda, Armonía 10 es la mejor agrupación de cumbia para bailar y gozar.

"Que gimnasio es", "Ningún aguafiestas, excelente", "No me pongan la del conejito porque no tengo autocontrol", "Todos bien ordenaditos siguiendo el paso jajaja", "Que tal dominio con el público... haz hecho saltar a todos y bien coordinados", "jajaja todos bien ordenaditos", "Encontré a mi manada, mi tribu, mi gente", "Como coreografía JAJAJAJA que lindooo", "¿Récord guinness?", "Todos obedientes", "Todo muy lindo, párese clases se zumba", expresaron algunos usuarios.