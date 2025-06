Flavia Laos arremete contra Pablo Heredia tras confesar romance: "Él sabía perfectamente lo que hacía"

Flavia Laos se anticipó a las revelaciones que hará su exnovio, Pablo Heredia, este domingo en El valor de la verdad, ya que salió a contar todo lo que vivió junto al actor cuando iniciaron su relación, pese a que él antes fue pareja de su amiga Ale Fuller.

La influencer y estrella de realities realizó una transmisión en vivo en la que confesó que, tras oficializar su romance con Pablo, se disculpó con Ale Fuller en privado. Aunque decidieron mantener eso en reserva, su amistad se rompió y duraron mucho tiempo alejadas.

"Yo tenía 18 años y Pablo tenía 38. O sea, la culpa la tengo yo. Yo hice mi mea culpa con ella (Ale), yo no se lo debía al público o a los programas de televisión. Si ella y yo decidimos no hablarlo y mantenerlo bajo llave, era decisión nuestra, no teníamos por qué estar ventilándolo", confesó.