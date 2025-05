Maryjane revela que quiere formar una familia Greg Michel: "Me ha sido difícil apartarme de ti"

Maryjane Ramírez ha confirmado que retomó su relación con el modelo y deportista Greg Michel, con quien ahora asegura tener planes de formar una familia. La noticia sorprendió a muchos, ya que meses atrás, la joven lo denunció por violencia física y psicológica en un programa de televisión.

Maryjane retoma su relación con Greg y quiere formar una familia

Durante una reciente transmisión en vivo, ambos hablaron abiertamente de su reconciliación. Maryjane reveló que uno de los motivos de su ruptura fue la pérdida de un bebé, hecho que marcó profundamente a la pareja. Greg también intervino en la conversación para reafirmar que desean seguir juntos y construir una familia.

"No es fácil superarlo hasta ahora", dijo Maryjane. "Ya tendría sus dos añitos y el último bebé no lo hemos visto", agregó Greg, quien además indicó que también desean formar una familia con la joven.

En otro momento del video, el deportista elogió la madurez de su pareja, aunque admitió que ella tiene bajones emocionales que complican su relación. Maryjane, por su parte, señaló que esos bajones son producto de los problemas que vivieron como pareja en el pasado.

"Maryjane es mucho más madura que muchas chicas de su propia edad, pero sí tiene sus cosas. A veces tiene bajones, pero son por su propia vida pasada", dijo Greg. Además, ella indicó que los bajones se deben a sus problemas en la relación.

Magaly destruye a Maryjane

La periodista Magaly Medina reaccionó indignada ante estas declaraciones. Recordó que en su programa, Maryjane denunció a Greg por agresiones, y lamentó que ahora ella vuelva con alguien que, según sus propias palabras, la lastimó. La conductora expresó su preocupación por un posible nuevo episodio de violencia.

Además, Maryjane y Greg cuestionaron al programa de Magaly, alegando que la joven se sintió presionada por su madre para denunciar. Incluso, afirmaron que ella no podía salir del canal. Esta versión ha generado controversia entre los seguidores del programa y usuarios de redes sociales.

Magaly no dudó en responder, mostrando fragmentos de la transmisión y advirtiendo que la situación podría repetirse. Lamentó que Maryjane no reconozca lo vivido y pidió que, si vuelve a suceder algo, no sea demasiado tarde para recibir ayuda.

"En los comentarios de la transmisión, le decían: 'Sal de ahí, que te van a pegar', y ciertamente es lo que va a volver a suceder. Ojalá esta vez alguien te ayude, ojalá no sea demasiado tarde, ojalá un mal golpe no te deje donde muchas mujeres han quedado", sentenció.

Es así que, Magaly concluyó su mensaje con una advertencia directa para Maryjane, lamentando que ignore los antecedentes. La periodista pidió que, si vuelve a ocurrir un episodio de violencia, alguien pueda intervenir a tiempo y evitar que la historia termine como la de muchas otras mujeres.