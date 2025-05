Ale Baigorria niega haber sido el nexo entre Mario Irivarren y Vania Bludau: "Me parece una ridiculez"

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio luego de que su boda con Said Palao se viera opacada por un incómodo episodio que involucró a Mario Irivarren, su actual pareja Onelia Molina y su expareja Vania Bludau. El momento se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes y programas de espectáculos.

¿Qué dijo Alejandra sobre la polémica?

Durante su celebración, Baigorria fue captada conversando con Mario en medio de un ambiente tenso. Las imágenes causaron revuelo, ya que tanto Onelia como Vania se encontraban presentes. El pasado amoroso entre Irivarren y Bludau volvió a estar en el centro de atención y muchos especularon sobre una posible reconciliación o conflicto entre ellos.

"Yo le digo a Mario: 'atrás está Vania y no sé qué hacer', porque estaba Onelia y él con Vania no terminaron bien. Para todos era incómodo. Se sentía una atmósfera tensa", dijo en 'Esta Noche'.

Desde Turquía, donde pasa su luna de miel, Alejandra aclaró que nunca tuvo malas intenciones. Aseguró que solo quiso evitar momentos incómodos en su boda y que su conversación con Mario fue amistosa. Para ella, las personas han exagerado lo ocurrido, buscando un culpable donde no lo hay.

"Meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, pero si analizan las cosas como son, me parece una ridiculez", agregó.

Alejandra niega ser el nexo entre Mario y Vania

Baigorria lamentó que un instante espontáneo se haya convertido en un escándalo y afirmó que no quiso involucrarse en los asuntos personales de sus amigos. Reiteró que no actuó como nexo entre Mario y Vania, y que no se considera responsable de ningún malentendido entre ellos.

"Yo no tengo nada que ver. Fue una conversación de amigos. No hay nada de malo. Ya es algo personal de ellos como pareja que tienen que resolver", sentenció.

Finalmente, Alejandra dijo que cada pareja debe resolver sus diferencias de forma privada. Aunque el tema generó controversia, la empresaria se mostró tranquila y enfocada en disfrutar de su nueva etapa con Said Palao, dejando en claro que no permitirá que el escándalo empañe uno de los días más importantes de su vida.

De esta manera, Alejandra Baigorria dejó en claro que su conversación con Mario Irivarren fue malinterpretada. Aseguró que solo buscaba evitar incomodidades y no tuvo intención de generar conflictos. Ahora, disfruta de su luna de miel con Said Palao, enfocada en esta nueva etapa de su vida.