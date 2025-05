Ale Baigorria se pronuncia tras la agresión de Thamara a su madre Verónica Alcalá: "Se va tener que resolver"

Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre el polémico episodio ocurrido durante su boda, donde su media hermana Thamara Medina agredió a su madre, Verónica Alcalá. La empresaria y figura televisiva habló del delicado tema durante una entrevista exclusiva para el programa "Esta noche" de la Chola Chabuca, en la que participó junto a su pareja Said Palao.

Durante la conversación, Alejandra reconoció que la situación familiar ha sido muy difícil, pero prefirió no entrar en detalles. Dejó claro que se trata de un problema privado y que debe ser resuelto entre los miembros de su familia, lejos de los medios y las cámaras. Enfatizó que se encuentra tranquila y enfocada en lo positivo.

"Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa", expresó en diálogo con la Chola Chabuca.