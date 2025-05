Patricio Suárez-Vértiz revela que estuvo al borde de la muerte por una adición: "Me encontraron casi en coma"

El cantante peruano Patricio Suárez-Vértiz, hermano del reconocido músico Pedro Suárez-Vértiz, sorprendió al público con una emotiva confesión en el programa El Valor de la Verdad. El rockero reveló que durante una etapa de su vida fue adicto a la cocaína, y que esa experiencia lo llevó al límite, poniendo en riesgo su vida.

Según relató, la adicción le hizo perder el control completamente, hasta el punto de ser encontrado en estado crítico en el parque Kennedy, en Miraflores. En esa ocasión, su salud estaba tan comprometida que tuvo que ser trasladado a una casa de rehabilitación, donde logró estabilizarse tras estar al borde de la muerte.

"Podía convencer a quien sea. El que te diga que la droga es mala, no, la droga es rica, te sientes Dios, diabólico, poderoso, todo lo puedes, hasta que un día me encontraron duro hablando con un loco calato en el parque Kennedy y ahí dijeron que estaba hasta las hue... ", confesó el hermano de Pedro .

A pesar de que la droga le provocaba una fuerte sensación de poder y euforia, Patricio reconoció que también lo arrastró a una profunda oscuridad. Al despertarse en la casa de rehabilitación, tomó la difícil decisión de dejar la cocaína por completo. Desde entonces, nunca más volvió a consumirla, aunque el proceso fue doloroso y estuvo acompañado de una fuerte depresión.

"Yo estaba duro, sentía como si se me movía los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté. Ahí lo dejé, nunca más. La dejé de golpe y me vino una depresión horrorosa. Corté en seco porque me dio miedo", agregó.