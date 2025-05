Patricio Suárez-Vértiz confiesa que sintió alivio al despedir a su hermano Pedro: "Al fin dejaste este cuerpo"

El músico Patricio Suárez-Vértiz emocionó a todos con sus confesiones en el programa "El valor de la verdad". Durante su participación, recordó con mucho sentimiento la partida de su hermano, el querido cantautor Pedro Suárez-Vértiz, quien falleció en 2023 tras más de 12 años de lucha contra una dura enfermedad.

Patricio Suárez-Vértiz no se guardó nada en su participación en "El valor de la verdad" y habló desde lo más profundo de su corazón. Al recordar la muerte de Pedro, confesó que sintió paz al verlo descansar finalmente.

"(¿Cuántos años estuvo Pedro sobrellevando la enfermedad?) Fueron 10, 12 años, si no fueron 14, que él lo supo, pero no lo quería contar. Yo creo que al final fueron 12 años" , expresó con la voz entrecortada. Además, relató el momento exacto en que vio a Pedro tras su fallecimiento. "Cuando entro al cuarto de Pedro y ya lo veo en su descanso, era otra su mirada, la faz de su piel, todo era un descanso" , dijo conmovido.

Una despedida llena de amor y liberación. Patricio contó que al ver a su hermano sin vida, le habló con el corazón.

"Al fin dejaste este cuerpo, carajo" , recordó haberle dicho. Para él, era importante despedirse de esa forma, sintiendo que Pedro, por fin, ya no sufría más. Aunque fue muy doloroso, también sintió alivio. "Ya estás libre (...) para mí fue un alivio realmente" , señaló.

Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años a causa de un infarto. Padecía parálisis bulbar, una enfermedad degenerativa que afectó su capacidad para hablar y otras funciones básicas, pero jamás dejó de comunicarse con sus fans a través de sus escritos.

En otro momento de la entrevista, Patricio también habló con sinceridad sobre los sentimientos que tuvo hacia su hermano. Aunque lo amaba profundamente, admitió que hubo momentos en que lo envidió.

Caminos diferentes, pero con cariño. Patricio también fue muy honesto al decir que, en su momento, él tenía otras prioridades.

"Yo quería conocer chicas y hacer plata. Él quería componer canciones, pero sí lo envidié", reveló sin filtros. Y cerró su testimonio con una frase que dejó pensando a muchos: "Yo he dicho que no hay nada peor en esta vida que no saber lo que eres".