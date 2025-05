Patricio Suárez-Vértiz revela pelea con Jaime Bayly por Diego Bertie: "Estaba asado con él"

Patricio Suárez-Vértiz sorprendió en 'El Valor de la Verdad', programa conducido por Beto Ortiz, al abrir su corazón sobre diversos momentos delicados de su vida. El músico no solo compartió detalles sobre su relación familiar, sino que también habló con firmeza sobre una antigua molestia con el periodista Jaime Bayly por comentarios que hizo sobre el fallecido actor y cantante Diego Bertie.

Una de las preguntas más controversiales de la noche abordó el presunto altercado entre Patricio y Jaime Bayly. El cantante reconoció que se indignó cuando Bayly publicó un libro donde sugería una relación con Diego Bertie, quien en ese momento ya era padre de familia y no había hecho pública su orientación sexual.

"La prensa hablaba mucho de Diego con Jaime... Cuando sacó el libro, Diego ya tenía una hija y una familia. Yo siempre he dicho una cosa: con los niños no te metas" , afirmó.

Según relató, el tema resurgió tras la muerte de Bertie, cuando volvió a discutirse cómo se expuso su vida privada sin su consentimiento. Además, Patricio criticó la manera en que Bayly abordó el tema, asegurando que usó la figura de Diego para darle más impacto a su libro.

En otro momento de la entrevista, Patricio respondió con sinceridad a una delicada pregunta: "¿Golpeaste a Pedro?". El músico aclaró que sí, pero que fue un episodio aislado durante su niñez. Según relató, ambos eran pequeños y discutían como cualquier par de hermanos.

"Si nos peleamos una vez fue porque éramos niños. Es la etapa en la que Pedro era el hermano mayor y me jod**, me picaba. Es como cuando estás en el colegio, te jodían y lo querías matar, pero no es que lo odiabas", comentó entre risas.