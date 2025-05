Patricio Suárez Vértiz reveló que sentía 'envidia' por su hermano Pedro: "Dejaba que él hiciera todo"

Patricio Suárez-Vértiz fue el invitado de lujo en el programa 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz, donde sorprendió a la audiencia con revelaciones inéditas sobre su vida personal. En una entrevista franca, el cantante dejó en claro que, en algún momento, sintió envidia por su hermano, el famoso Pedro Suárez-Vértiz.

Uno de los momentos más impactantes del programa fue cuando Patricio confesó que envidia a su hermano Pedro, quien alcanzó gran popularidad como músico, especialmente después de su éxito con el grupo Arena Hash. Al ser cuestionado sobre este sentimiento, Patricio no dudó en admitirlo, aunque aclaró que no se trataba de la fama de su hermano.

"No envidiar a Pedro es como no estar en este mundo. Es sano envidiar a alguien que se merece un lugar grande, como mi hermano. Pero no era por la fama. Yo era feliz viendo a mi hermano feliz", comentó Patricio, quien subrayó que su envidia provenía más de la admiración por el talento de Pedro, especialmente como compositor.