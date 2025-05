Patricio Suárez-Vértiz ganó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas que respondió sobre su vida y su hermano Pedro

Patricio Suárez-Vértiz sorprendió a todos en "El Valor de la Verdad" al revelar momentos muy personales de su vida. El exintegrante de Arena Hash contestó 20 preguntas y se llevó S/25 mil. Desde su adicción a las drogas hasta sus emociones tras la muerte de su hermano Pedro, el cantante no se guardó nada.

El músico reveló detalles desconocidos sobre su vida, su adicción a la cocaína, su relación con su hermano, el miedo a la muerte y muchas anécdotas personales.

Luego de responder 20 preguntas, decidió retirarse del programa y se llevó S/25 mil. Estas fueron las 20 preguntas que contestó.

1. ¿Eres adicto al sexo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Patricio confesó abiertamente su adicción al sexo, asegurando que fue un tema que marcó varias etapas de su vida y que ha sido parte de su proceso personal entenderlo.

2. ¿Encontró tu mamá a tres mujeres policías en tu cama?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que en una ocasión ayudó a tres mujeres policías a descansar en su casa, pero su mamá llegó de sorpresa y las encontró dormidas en su cama, generando un gran malentendido.

3. ¿Eras el más mujeriego de Arena Hash?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que, a diferencia de sus compañeros, él no tenía pareja y por eso era el que más coqueteaba con las fanáticas de la banda.

4. ¿Estuviste de juerga 3 días con Charly García?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó con humor su intensa experiencia junto al rockero argentino, con quien salió de fiesta durante tres días seguidos cuando estuvo en Lima.

5. ¿Fuiste adicto a la cocaína?

Respuesta: Sí. (Verdad). Patricio reveló que fue adicto por dos años y que la vez que dejó la droga fue cuando lo encontraron desmayado en el Parque Kennedy.

"Él te controla a ti", comentó sobre la adicción. "Hasta que un día me encontraron duro hablando con un loco calato en el parque Kennedy... Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me cuidaron hasta que desperté. Ahí lo dejé, nunca más", señaló.