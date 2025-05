Luana Barrón revela el tipo de relación que tiene con Sebastián Yatra ¿Protagonizará un videoclip?

Hace unos días, varios medios centraron su atención en la joven Luana Barrón tras ser captada al lado de Sebastián Yatra en un aeropuerto, avivando rumores de una relación amorosa. Ante esto, la peruana despejó todas las dudas al responder ante las cámaras de un programa de TV.

En el programa de 'Amor y Fuego', Luana Barrón fue captada por un reportero en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez cuando iba a camino a tomar su siguiente vuelo. La modelo peruana despejó toda duda de la relación que mantiene con Sebastián Yatra tras ser captados juntos.

Así mismo, la joven comenta que en aquel viaje estuvo al lado de varios amigos y no solo ellos dos, pero que no publicó en sus redes porque se quería desconectar por unos días. Aún así cuando le preguntaron si se sentía nerviosa al hablar de Yatra, ella lo negó.

Como se recuerda, Sebastián Yatra también fue captado junto a la joven Nona Sobo y los medios no sabían con quién estaría saliendo oficialmente. Después de ello, fue la misma modelo que descartó tal relación y ahora, la peruana revela que desconoce cualquier vínculo de los dos.

"Como amiga de Yatra ¿tú sabías que salía con Nona Sobo?", le preguntó el reportero y la joven respondió: "No sé si salen o no, la verdad no lo sé (no te ha comentado nada) ni idea".