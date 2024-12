Yahaira Plasencia revela si aceptaría grabar una canción con Leslie Shaw ¿Se viene otra cumbia?

La cumbia peruana es un género musical que viene avanzando con mucha fuerza en el país. Actualmente, son varios artistas que vienen incursionando a este tipo de música, entre ellas Leslie Shaw y Yahaira Plasencia, quien la última reveló si aceptaría grabar un tema juntas.

Hoy, Yahaira Plasencia estuvo en el programa de 'Amor y Fuego' donde contó muchos detalles de su vida personal, así como de su carrera musical. Habló sobre sus paso por diferentes medios internacionales, eventos de música, su trabajo con Sergio George, su relación amorosa que tuvo con Jefferson Farfán y la polémica denuncia legal hacia Magaly Medina.

Luego, hubo una ronda de preguntas de parte de los seguidores donde Rodrigo González preguntó si le gustaría grabar un tema con Leslie Shaw. Recordemos que la artista urbana de "Faldita" ha incursionado con fuerza en la cumbia con varios éxitos en colaboraciones con Armonía 10 y Hermanos Yaipén. Ahora, preguntaron la posibilidad de que tanto Yahaira como Leslie canten juntas una cumbia.

"Si se da la oportunidad, normal, no tengo ningún problema, si quiere chévere, sino normal. A Leslie la he visto una vez en mi vida en una radio, las dos chévere hablando y de ahí más nada. A mí me gusta (la versatilidad de Shaw en varios géneros musicales)", expresó en el programa.