Paul Michael afirma que Pamela López es su amuleto de la suerte tras ingresar a Orquesta Candela

Por medio de las redes sociales, Paul Michael fue anunciado como el nuevo vocalista de Orquesta Candela. El artista expresó que su novia Pamela López sería su amuleto de la suerte tras poder ingresar a uno de las agrupaciones más importantes del país.

Orquesta Candela estuvo anunciando que tendría nuevos integrantes en sus filas y aunque hubo algunas especulaciones, hoy finalmente hicieron oficial la presentación de los dos vocalistas. Es así como el grupo realizó una conferencia de prensa para presentar a Paul Michael y Luigui Carbajal.

Por su parte, Víctor Yaipén Jr. expresó para el programa de 'Todo se Filtra' que ya había conversado anteriormente con el novio de Pamela López, pero no llegaron a concretar nada. Ahora, decidieron darle una oportunidad a este nuevo talento que hace meses se lanzó como solista, pero ahora incursiona en la cumbia.

Así mismo, el joven cantante expresó estar muy agradecido de recibir la oportunidad de ingresar a un reconocido grupo a nivel nacional y donde muchos desean entrar: "Me siento muy contento la verdad, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, hay tantas personas que quieren estar en ese grupo y que me den la oportunidad a mí me siento muy contento de eso".