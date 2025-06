Papillón brilló en el 'Reventonazo de la Chola' con su nuevo tema "Trampa de amor"

La orquesta de cumbia Papillón continúa cosechando éxitos y consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del país. Este fin de semana, la popular "delantera musical" se presentó en el programa 'El Reventonazo de la Chola', donde deleitó al público con sus interpretaciones en vivo y dio a conocer su más reciente tema titulado Trampa de amor.

Durante su paso por el programa conducido por Ernesto Pimentel, en su conocido personaje de 'La Tía Zoila', los integrantes de Papillón compartieron algunos detalles sobre su crecimiento como grupo y presentaron a sus nuevas voces. Las cantantes Fiorella Caballero y Marlett Moreno fueron oficialmente presentadas como parte del elenco, tras haber sido seleccionadas en el concurso organizado por el programa Mande quien mande.

Además, el cantante Anthony Rivera emocionó al público al interpretar en vivo "Trampa de amor", la más reciente apuesta de la orquesta, disponible ya en plataformas digitales y emisoras como Radio Karibeña. Además, el animador Jhomar Reyes vivió un momento divertido cuando apareció su propio imitador en el set, provocando risas entre los miembros de la orquesta.

La delantera de la agrupación quedó completada con la presentación Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña y Claudia Salazar cerró la presentación con el popular tema 'Te extraño'.

Durante una entrevista con el diario 'Perú 21', la vocalista Sandra Katiuska fue consultada sobre su carrera musical y cómo la cumbia ha estado conquistando el corazón de miles de peruanos. Así mismo, afirma que Papillón es una de las orquesta que viene innovando dentro del género.

Después cuenta cómo empezó a cantar en las redes sociales hasta ser captada por un grupo de cumbia, para luego ser llamada para Papillón. Es así como la joven forma parte de una de las delanteras más importantes del Perú.

"Me gustaba manejar bastante mis redes sociales y se puso de moda el TikTok en pandemia. Comencé a subir videos y subí uno cantando. Entonces, me escribieron de una agrupación. Me probaron e ingresé. Estuve un año, y pasé a Papillón. Me contactaron para poder pasar un casting. El día del casting estaba nerviosa, porque es una orquesta reconocida. Fui y probé las canciones, y me quedé", revela.