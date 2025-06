Sandra Katiuska destaca los éxitos de Papillón: "Seguimos innovando, somos un grupo bien completo"

Papillón es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país que viene causando furor con una delantera talentosa y variada. Ahora, la vocalista Sandra Katiuska cuenta cómo llegó a formar parte del grupo y cómo vienen innovando dentro del género.

Durante una entrevista con el diario 'Perú 21', la vocalista Sandra Katiuska fue consultada sobre su carrera musical y cómo la cumbia ha estado conquistando el corazón de miles de peruanos. Así mismo, afirma que Papillón es una de las orquesta que viene innovando dentro del género.

Después cuenta cómo empezó a cantar en las redes sociales hasta ser captada por un grupo de cumbia, para luego ser llamada para Papillón. Es así como la joven forma parte de una de las delanteras más importantes del Perú.

"Me gustaba manejar bastante mis redes sociales y se puso de moda el TikTok en pandemia. Comencé a subir videos y subí uno cantando. Entonces, me escribieron de una agrupación. Me probaron e ingresé. Estuve un año, y pasé a Papillón. Me contactaron para poder pasar un casting. El día del casting estaba nerviosa, porque es una orquesta reconocida. Fui y probé las canciones, y me quedé", revela.