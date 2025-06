Viuda de Paul Flores 'El Ruso' no habría recibido nada de Armonía 10: "No me han dado ni un sol"

Desde que el cantante Paul Flores falleció debido a una extorsión hacia Armonía 10, la viuda del artista se encuentra en medio de un lío con el grupo. Según informa Carolina Jaramillo, madre del hijo de 'El Ruso', no ha recibido un apoyo económico como lo habría informado la agrupación de cumbia.

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', Carolina Jaramillo brinda por primera vez una entrevista en exclusiva para la 'urraca' para contar la verdad sobre el apoyo que Armonía 10 les habría ofrecido. Es así como ha revelado que hasta el momento no ha podido recibir ni un sol de lo que corresponde tras el fallecimiento del cantante Paul Flores.

"A mí no me han dado ni un sol, no he recibido. Lo han hecho a un depósito a consignación (seguro vida ley) que eso lo tiene que decidir un juez para yo poder disponer para mi Valentino o él lo cobrará a los 18 años. Cuando me desconocieron como esposa, no entendí por qué. Él dio tanto esfuerzo en esa orquesta y que no lo reconozcan como tal, se esforzó tanto por ellos", expresó la señora ante las cámaras.