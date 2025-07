Eva Ayllón sobre el padre de Francisco García tras su demanda con Natalia Málaga: "Él está detrás de todo"

La cantante Eva Ayllón contó en una entrevista en el podcast de Magaly Medina como es su relación su hijo menor, Francisco García Ayllón tras la denuncia a Natalia Málaga. La artista no se guardó nada y confesó que se siente dolida y decepcionada por qué considera que es Paco García, padre de su hijo el que está detrás de está situación.

Eva Ayllón acusa al padre de su hijo por los lios legales con Natalia Málaga

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme", se conocieron extractos de lo que fue la entrevista de Eva Ayllón en el podcast de Magaly Medina. En esas declaraciones

"(No me digas que su padre está detrás de la demanda?, le pregunta Magaly). A lo que Eva responde: Sí, el está detrás de todo. Mi hijo no tiene la solvencia económica para pagar abogados".

Otro motivo que la hirió fue el papel que tuvo Paco García, el padre de su hijo, en la boda. Según contó Eva, él no estuvo presente en la crianza de Francisco, pero en la ceremonia fue uno de los protagonistas.

"Este señor no creía en mi embarazo y esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. Él sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses", recordó dolida.

Eva Ayllón revela por qué no fue a la boda de su hijo

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante criolla Eva Ayllón aseguró que sí pensó en ir a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, pero cambió de opinión cuando vio cómo la invitaron. Este fue el primer gran motivo.

"No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha", contó muy afectada.

Pero eso no fue todo. La artista también reveló que le pidieron ir sola, dejando fuera a su amiga Natalia Málaga, con quien su hijo está enfrentado por un juicio. Un conflicto que rompió la relación. La pelea entre madre e hijo comenzó cuando Francisco demandó a Natalia Málaga por supuestos daños a su auto. Eva no estuvo de acuerdo con esa decisión.

"Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos. Él me ha metido en sus problemas, eso es lo que yo no lo disculpo", expresó con firmeza.

La artista nacional cerró su entrevista dejando entrever que la herida emocional aún está abierta, y que el vínculo con su hijo ha sido golpeado por influencias externas y decisiones que ella considera injustas. A pesar del dolor, Eva se mostró serena y firme, y dejó claro que no permitirá que se le involucre en asuntos que no comparte ni respalda.