Paul Michael reveló que discoteca de Pamela López estaría en 'pausa' a un mes de inauguración ¿Qué pasó?

Se anunció de manera oficial que Paul Michael es el nuevo vocalista de Orquesta Candela y durante su entrevista terminó dando una revelación sobre la discoteca de Pamela López. Según informó el cantante, el centro nocturno estaría en 'pausa' por motivos mayores.

Durante una entrevista de Paul Michael con el programa 'Amor y Fuego', el nuevo cantante de cumbia terminó revelando una noticia que sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre. El artista informó que la discoteca 'La Cueva de KittyPam' de Pamela López estaría en 'pausa' y cerrada temporalmente.

Como se recuerda hace un mes aproximadamente, Pamela López anunció la gran inauguración de la su discoteca que el primer de semana llenó por completo. Aunque hace unas semanas revelaron que tendrían poca afluencia dentro del centro nocturno, parece que han decidido cerrarlo por otros motivos.

"¿La discoteca lo vas a descuidar un poquito?" , le pregunta la reportera al cantante tras su ingreso a Orquesta Candela y él responde: "La discoteca está ahorita en pausa porque están en remodelación de nuevas cositas, lo tenemos en pausa, pero no descartamos volver a reabrir".

El pasado 3 de julio, Paul Michel fue anunciado como el nuevo vocalista de Orquesta Candela por medio de una conferencia de prensa. Es así como Víctor Yaipén Jr. reveló que antes lo tenían considerado para formar parte y por fin se habría realizado, dándole la oportunidad de mostrar su talento a nivel nacional.

"Estoy para aprender y que más con la Orquesta Candela que es una de las grupos más exitosas de la cumbia. Súper agradecido, me siento súper contento la verdad cuando me llamaron para darme la noticia, como cerrarme la puerta en un nuevo género y a mí lo que me gusta es cantar", expresó.