Marisol niega indirectas a Pamela López en sus shows: "Ahora ya no puedo decir nada"

La cantante Marisol es una reconocida artista de la cumbia peruana que está envuelta en polémica tras supuestas indirectas a Pamela López en su concierto. Ahora, la 'Faraona' ha afirmado que estas presentaciones no sería para nadie en específico.

Luego de que Pamela López afirmara que sería 'machista' la forma en que Marisol realiza sus shows tras recibir indirectas, ahora la cantante de cumbia se comunicó con el programa 'Amor y Fuego' para aclarar todo. Es así como la cantante afirma que siempre ha realizado estas presentaciones antes de cada canción durante toda su carrera.

"Yo hace 21 años vengo cantando en mis shows con un preámbulo a cada una de mis canciones (...) Esto no es la primera vez, siempre lo digo en mis conciertos, ahora yo no puedo decir nada, no pudo cantar la canción 'Roba maridos' porque supuestamente le dedico a tal persona, no puedo decir esto porque es para tal persona. Yo tengo un estilo y forma de cantar distinto, esto no es para nadie", expresó.