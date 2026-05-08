Melcochita mostró su nuevo departamento tras su separación de Monserrat: "Vivo mi vida tranquila"

El humorista peruano Pablo Villanueva volvió a captar atención al mostrar por primera vez el departamento donde vive tras separarse de Monserrat Seminario. A sus 89 años, el artista inició una nueva etapa lejos de la vivienda que compartía con la madre de sus hijas, en medio de una polémica ruptura.

Melcochita muestra su nuevo hogar tras separarse de Monserrat Seminario

Las cámaras de Magaly TV La Firme ingresaron al nuevo departamento de Pablo Villanueva, ubicado en Chorrillos. Aunque el inmueble aún tiene detalles por completar, el sonero ya empezó a acondicionar los ambientes para sentirse cómodo en esta nueva etapa.

Durante el recorrido, el artista mostró parte de la sala, comedor y cocina, además de las habitaciones con las que cuenta el inmueble. Según comentó, actualmente disfruta de la tranquilidad que encontró viviendo solo, luego de los difíciles momentos que atravesó tras el fin de su relación sentimental.

"Vivo mi vida tranquila, estoy feliz acá", declaró el popular 'Melcochita' mientras enseñaba parte de su vivienda.

El cómico también se mostró relajado al hablar de su situación sentimental y aseguró que ahora está enfocado únicamente en vivir en paz y disfrutar de su independencia. Incluso aprovechó para bromear sobre esta nueva etapa personal.

"Estoy soltero y hago lo que quiero, pero cosas buenas, nada de trafas, ni borracheras, ni mujeres", comentó entre risas.

Las declaraciones de Pablo Villanueva llegan semanas después de la mediática escena en la que acudió con policías a retirar sus pertenencias de la vivienda que compartía con Monserrat Seminario. Las imágenes se viralizaron y evidenciaron la tensión entre ambos.

Pese al complicado momento, el artista señaló que busca mantenerse alejado de los conflictos y enfocarse en su bienestar. Además, contó que viene renovando su vida cotidiana, incluso su guardarropa, para sentirse más cómodo y motivado.

Abogado de Melcochita da detalles de la demanda a Monserrat Seminario

Ysrael Castillo Espilco, abogado de Melcochita, confirmó a Trome que el artista inició acciones legales contra Monserrat Seminario. Según explicó, la denuncia estaría relacionada con un vehículo que permanece en poder de la expareja del cómico, pese a que este habría sido adquirido por el sonero antes del matrimonio, por lo que no formaría parte de los bienes conyugales.

"Lo primero es la denuncia por Montserrat, porque ella tiene el carro que él se compró antes del matrimonio", declaró al medio citado.

Asimismo, explicó que antes de recurrir a la vía legal enviaron a Seminario una carta notarial solicitando la devolución del carro dentro de un plazo determinado. Sin embargo, al no obtener respuesta favorable, optaron por presentar la denuncia correspondiente.

"Pedido esto, nosotros hemos hecho una carta a la notarial pidiéndole que devuelva el carro al plazo de 48 horas. No ha cumplido y ahora posee la denuncia por la profesionista. Es que ese auto se compró antes del matrimonio, no dentro del matrimonio", explicó el letrado.

De acuerdo con el documento difundido, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos. En ella, Pablo Villanueva acusa a Monserrat Seminario por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita.

En conclusión, a sus 89 años, Pablo Villanueva atraviesa una de las etapas más mediáticas de su vida personal. Mientras intenta recuperar tranquilidad en su nuevo hogar, el conflicto con Monserrat Seminario continúa en el ámbito legal. Pese a ello, el artista asegura sentirse tranquilo y decidido a seguir adelante.