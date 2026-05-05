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Bryan Reyna es captado con Valentina Munera y luego se van a un depa: "Agarradita por aquí y por allá"

Bryan Reyna fue visto en confianza con la modelo Valentina Muner tras una salida nocturna. Las imágenes han encendido rumores.

Bryan Reyna y Valentina Munera son captados juntos de noche.
Bryan Reyna y Valentina Munera son captados juntos de noche. (Composición Karibeña)
05/05/2026

El futbolista Bryan Reyna volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su desempeño en la cancha. El delantero de Universitario fue captado por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" junto a la modelo y anfitriona Valentina Munera, en una salida nocturna por Miraflores que ya viene dando que hablar.

Bryan Reyna visto muy cercano a Valentina Munera en salida

Bryan Reyna vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por una jugada en la cancha. El delantero de Universitario fue captado por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" junto a la modelo y anfitriona Valentina Munera, en una salida nocturna por Miraflores.

Las imágenes, registradas la noche del miércoles 27 de abril, muestran al futbolista compartiendo con la joven en un ambiente de bastante confianza. Según el programa de espectáculos, ambos primero cenaron en un restaurante y luego fueron vistos caminando por otra calle del distrito.

En el informe difundido por el programa de Magaly Medina, se observa a Bryan Reyna y Valentina Munera con gestos cariñosos en plena vía pública. La modelo incluso le habría hecho 'caballito' al jugador, mientras él la tomaba de la cintura.

El reportero de la 'Urraca' describió el momento como "una agarradita por aquí y otra agarradita por allá", dejando en claro que entre ambos había mucha cercanía. 

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Pero el ampay no quedó solo en la salida. Según el informe de "Magaly TV, La Firme", luego de compartir en Miraflores, Bryan Reyna y Valentina Munera se dirigieron a un departamento.

Este detalle fue uno de los que más llamó la atención, pues aumentó las especulaciones sobre el verdadero vínculo entre ambos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a aclarar qué tipo de relación mantienen.

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¿Quién es Valentina Munera?

Valentina Munera es una joven modelo, ring girl y anfitriona. En redes sociales cuenta con más de 33 mil seguidores y suele compartir contenido relacionado con su trabajo y su vida diaria. 

Además, ha sido vinculada al entorno de Vanessa López, expareja de 'Tomate' Barraza. También se le ha visto en el Estadio Monumental, donde Universitario juega de local. Por eso, su aparición junto a Bryan Reyna ha generado aún más curiosidad entre los seguidores de la farándula y del fútbol peruano.

En conclusión, Bryan Reyna fue captado por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" junto a Valentina Munera en una salida nocturna por Miraflores, donde ambos se mostraron en confianza. Las imágenes han generado comentarios tanto en la farándula como entre los seguidores del fútbol peruano, sobre todo porque ninguno de los dos ha aclarado qué tipo de vínculo mantienen.

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