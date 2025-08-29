Yahaira Plasencia minimiza a Leslie Shaw tras el lanzamiento de 'Mala Amiga': "No la conozco"

El tema que Marisol acaba de lanzar junto a Yahaira Plasencia está dando que hablar, ya que muchos especulan que estaría dedicado a Leslie Shaw, con quien la Faraona tuvo diferencias hace poco. Yahaira, quien está feliz por participar en la canción, minimizó a Leslie y dijo que no tiene cabida para pelear con ella.

Yahaira multiplica por cero a Leslie

La popular 'Reina del Totó' fue abordada por las cámaras del programa América Hoy y consultada sobre las especulaciones de que el tema iría dirigido a Leslie. Ella aclaró las cosas y descartó tener algo que ver con el supuesto mensaje detrás de la canción.

"Yo no tengo ningún tema con ella (Leslie), no la conozco, ahí el tema es Marisol y ella. Pertenezco a la canción, estoy colaborando, pero no es mía. Si fuera mía, me voy con todo", indicó.

En esa misma línea, la reportera de América Hoy le recordó que en algún momento Leslie habría lanzado una indirecta hacia su trayectoria musical, indicando que no tiene canciones inéditas o composiciones propias.

Ante esto, Yahaira dejó en claro que sabe lo mucho que ha trabajado para levantar y mantener su carrera musical. Además, aclaró que no está interesada en involucrarse en peleas innecesarias, ya que no tiene tiempo para eso.

"Si alguien tiene un tema conmigo, va a pelearse contra la pared, porque de mí no van a tener ninguna respuesta. Yo trabajo, yo sé a quién responderle y a quién no. Me importa muy poco lo que otras personas puedan decir de mí", concluyó.

Marisol elogia a Yahaira

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la artista Marisol es consultada por Rodrigo González sobre la relación que tiene con Yahaira Plasencia. Es así como empieza a revelar que ha seguido la carrera de la 'Reina del Totó'.

"Yo conozco a Yahaira hace mucho tiempo cuando ella pertenecía a una agrupación femenina de salsa y cuando se retira, de igual manera. La he visto haciendo su carrera, trabajando, tiene un marco musical, una orquesta", expresó.

Luego, la 'Faraona' agrega que desde entonces ha admirado el trabajo de la salsera y la invitó a una colaboración tras escucharla cantar canciones de cumbia. Como se recuerda, Yahaira resaltó mucho por interpretar varios temas de este género.

De esta manera, Yahaira Plasencia dejó en claro que no tiene intención de entrar en disputas con Leslie Shaw ni con nadie. La cantante aseguró que su prioridad es seguir trabajando en su música y mantener su carrera sin involucrarse en polémicas innecesarias.