Pamela López cree que Christian Cueva le será infiel a Pamela Franco: "Ella lo conoce bien"

Pamela López se presentó la mañana de ayer en el programa 'Ke Rica Mañana' para contar detalles de sus proyectos personales, aunque también fue consultada sobre la relación que lleva con Christian Cueva, el padre de sus hijos, y qué opina de la relación que él mantiene ahora con la cantante Pamela Franco.

Pamela López vaticina mal futuro para Cueva y Pamela Franco

En medio de la conversación con Leysi Suárez, Pamela López indicó que actualmente mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos. Sin embargo, dejó entrever que no cree que él haya cambiado y, al ser consultada sobre la relación que mantiene con Pamela Franco, dijo que es posible que le sea infiel.

" Yo sí creo que eso es posible (que Cueva le sea infiel a Pamela Franco) , pero espero que no suceda. Es algo que, siendo sinceros, podría pasar", dijo Pamela López en declaraciones para Radio Karibeña.

En esa misma línea, fue consultada sobre los rumores de que Pamela Franco estaría embarazada a casi un año de haber oficializado su relación con Christian. No obstante, dijo que cada uno es responsable de sus actos, lo cual indicaría que dio una pequeña advertencia a su tocaya.

"Hay cosas que me rebotan. Ella es una mujer adulta, que conoce bien a esa persona (Cueva), sabe lo que vive y es responsable de sus actos. Es decisión de ella si quiere ser mamá ", agregó.

Finalmente, la empresaria negó rotundamente que vaya a retomar su relación con el futbolista. Incluso dijo que la pregunta le ofende, ya que no piensa darle una oportunidad más, ni siquiera por el bienestar de sus hijos. "Nunca volvería con él", sentenció.

Pamela confiesa que Cueva fue el amor de vida

Pamela López estuvo presente para contar un poco más sobre su vida personal y sus nuevos proyectos. En un momento estuvo respondiendo las preguntas del público sobre la relación que tuvo con Christian Cueva. Aunque, reveló que no sabía si era amor o costumbre.

"¿Pamela López ya conoció al amor de su vida?", le pregunta Leysi, y ella responde: "En su momento, yo considero que (Cueva) sí lo fue. Yo no sé él, pero para mí en su momento lo fue y producto de eso fueron mis tres maravillosos hijos", dijo.

Es así que, Pamela López dejó en claro que su relación con Christian Cueva quedó en el pasado. Aseguró que no volvería con él bajo ninguna circunstancia, al tiempo que advirtió un incierto futuro en la relación del futbolista con Pamela Franco.