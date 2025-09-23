Magaly cree que Pamela Franco no muestra entusiasmo al hablar de Christian Cueva: "No la veo feliz"

Christian Cueva y Pamela Franco iniciaron una relación amorosa hace varios meses donde a ambos se les notaba muy cercanos y cariñosos. Ahora, Magaly ha notado que la cantante de cumbia luce triste y apagada cuando habla del pelotero.

Magaly sobre Pamela Franco

Tras las declaraciones de Pamela Franco afirmando que todo está tranquilo con Christian Cueva, la conductora Magaly Medina afirmó que ha notado una cierta tristeza de parte de la cantante de cumbia. Aunque no es una experta interpretando gesto, la 'urraca' señala que no estaría entusiasmada como antes.

"La notamos así media decaidita, media bajona cuando habla de Cueva. Ya no habla con el mismo entusiasmo, con la misma pasión cuando lo hacía al principio cuando fue una de las amantes, clandestinas recientemente oficializadas. Miren sus miradas, sus gestos, su actitud cuando le preguntan si ella es feliz", dijo.

Así mismo, la artista de cumbia señaló que la forma de hablar de la cantante pareciera estar aburrida del pelotero. Ya que lo hace sin ninguna ilusión o entusiasmo y puede que se deba porque empezaron a notar los defectos de cada uno.

"Cuando ella habla así parece que dijera 'Christian y yo estamos en un momento aburrido'... lo dice sin una sonrisa, sin ilusión. Ya ha pasado un año del escándalo, las cosas ya están saliendo los defectos del uno porque hay cosas que no se pueden disimular", dijo la conductora de TV en vivo.

No la ve feliz al hablar de Cueva

Después de estar analizando a las declaraciones que dio Pamela Franco al programa 'Ponte en la cola' y en otras ocasiones, Magaly comenta que la actitud ha cambiado porque ya no siente esa felicidad de antes al estar con el pelotero Christian Cueva. Ya que pensó que ganó un premio, pero parece que ya estaría aburrida.

"Todo su cuerpo es estresada, hay una dureza en su expresión. Ella parece resignada a lo que pueda venir, terminó su relación (...) o estás feliz o no estás feliz, que aburrimiento, la veo y me aburre. Yo no la veo feliz", expresó la conductora de TV al final.

En conclusión, Pamela Franco señala estar tranquila y en calma en su relación con Christian Cueva, pero Magaly señala que no se mostraría feliz como los primeros meses cuando iniciaron su relación amorosa. Incluso, señala que estaría sin felicidad y aburrida de la relación que tiene con el deportista 'Aladino'.