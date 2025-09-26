Sofía Delgado responde a tía de Paul Michael y revela que exigirá pensión para su hija: "Le pediría 2 mil soles"

La disputa entre Paul Michael y su expareja Sofía Delgado sigue dando de qué hablar, y ahora involucra a otros miembros de la familia. Durante una reciente emisión del programa Todo Se Filtra, la madre de la hija del cantante protagonizó un tenso intercambio con Mariella, tía del artista, revelando nuevos detalles de la complicada relación.

Sofía Delgado pide acuerdo por el bienestar de su hija

Sofía Delgado tomó la palabra para explicar su situación actual y la de su pequeña, fruto de su relación con el exintegrante de La Combinación de La Habana. Ante las cámaras, respondió a las críticas que había lanzado Mariella, quien la tildó de "ociosa" y "sucia". Delgado dejó claro que su prioridad es el bienestar de su hija y que está dispuesta a dialogar con Paul Michael.

"Yo le dije a Paul que tengo que alquilar un departamento porque tengo que mudarme con mi hija. El departamento tenemos que pagarlo ambos porque obviamente tiene responsabilidad con su hija (...) De pagar todos los gastos de la pequeña, le pediría 2 mil soles", declaró en conversación con el conductor Kurt Villavicencio.

La madre de familia remarcó que, a pesar de las diferencias, está dispuesta a sentarse a conciliar sobre la pensión alimenticia. Sin embargo, dejó claro que no está de acuerdo con que Paul lleve a su hija a casa de Pamela López, actual pareja del cantante, porque, según dijo, él no cumplió un acuerdo previo.

"No es que me incomode personalmente porque él puede hacer de su vida lo que quiera, al igual que yo. Lo único que me molesta es que no me haya cumplido. Yo quedé con él en que tenía que buscarle ayuda psicológica a mi hija, si quería vincularla con otras personas", sentenció.

La tía de Paul Michael lanza fuertes acusaciones

La polémica subió de tono cuando Mariella, tía de Paul Michael, apareció en el set del programa y respondió a Sofía Delgado con palabras aún más duras. Fiel a su estilo frontal, negó que su sobrino sea un hombre irresponsable y lo defendió de las acusaciones sobre la pensión.

"Si le lavaba la ropa y la vestía (...) Ella vivía conmigo en mi casa. Mi sobrino trabajó en construcción (...) Ella vivía en el segundo piso de mi vivienda, no pagaban nada (...) Era una sucia de miércoles (...) Cuando estaba embarazada no hacía nada (...) Era una sucia que no movía ningún dedo para tener su espacio limpio", expresó ante el asombro de los conductores y del público.

Además, la tía de Paul Michael, también recordó que Sofía se enojaba cuando su sobrino ayudaba económicamente a su hermana que se encontraba enferma. "Le agarró bronca (a mi hermana) porque mi sobrino le daba 200 soles para que comprara sus pastillas", añadió, alimentando aún más la controversia.

En conclusión, el enfrentamiento en vivo dejó en evidencia que el conflicto entre Sofía Delgado y Paul Michael va más allá de una disputa de pensión. Las declaraciones de Mariella abrieron un nuevo capítulo de reproches públicos, mientras Sofía insiste en que solo busca estabilidad para su hija.