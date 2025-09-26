¡Se viene la boda! Pamela López revela que quiere casarse con Paul Michael: "Me gustaría"

Pamela López continúa generando controversia en el espectáculo nacional y recientemente lo hizo al confesar que quiere volver a casarse, pero esta vez con Paul Michael. La empresaria se mostró ilusionada y el cantante de salsa simuló una pedida de mano durante una entrevista en vivo, generando conmoción en el set.

¿Cuándo se casarán Pamela López y Paul Michael?

Durante una entrevista en el programa Habla Chino, el conductor Aldo Miyashiro le preguntó directamente a Pamela López sobre los futuros planes que tiene junto a Paul. "¿Te gustaría casarte con Paul Michael?", le consultó, dejándola sorprendida.

Pamela López no se animó de inmediato a responder y empezó a hacer bromas, mostrando su mano e indicando que quiere el anillo de compromiso primero. Respecto a la pregunta, afirmó que sí le gustaría volver a unir su vida de forma legal, esta vez con su joven novio.

"Bueno, la pregunta es si me gustaría... sí, sí, me gustaría, lastimosamente...", dijo Pamela López, cuando Paul ingresó repentinamente al set de televisión para colocarle un anillo de fantasía, simulando una pedida de mano.

"Hermosa princesa, ¿quieres casarte conmigo? Te amo", le preguntó Paul a Pamela, para luego darle un tierno beso frente a cámaras. La influencer tomó el hecho con humor y, para rematar, alguien del programa reveló el motivo por el que aún no podrían contraer matrimonio.

"Pero hay un problema: aún no se pueden casar, porque ella todavía no se ha divorciado ", se escuchó decir a una voz en off, rompiendo la tensión en el set.

Pamela habla sobre Paul Michael

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López respondió ante los rumores de problemas en su relación con el joven cantante de 27 años. Es así como la ex de Christian Cueva acepta que tiene discusiones casi todo el tiempo y explica las razones de ello.

"¿Qué habían peleado? que se habían tenido una discusión ¿Qué tan cierto es eso o lo descartas?", le pregunta la reportera a Pamela López, y ella responde: "Obvio, yo lo descarto totalmente. De que tenemos pelea es una cosa y discusión es otra. Nosotros discutimos 24/7 porque tenemos diferencias".

Es así que, Pamela López confesó que desea casarse con Paul Michael y él sorprendió al simular una pedida de mano en televisión. Aunque la ilusión fue evidente, se reveló que aún no pueden formalizar su unión porque ella sigue casada. Ambos mostraron complicidad, dejando abierta la posibilidad de un futuro enlace.