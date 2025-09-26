¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Hace unos días, el cantante Sergio Romero confirmó que está en saliditas con Angye Zapata, expareja de Josimar. Ahora, el popular Chechito estuvo en la fiesta de celebración por el cumpleaños de la bailarina donde compartieron con toda su familia.

Angye Zapata celebra su cumple con Chechito

Por medio de sus redes sociales, la bailarina Angye Zapata celebró sus 24 años de vida al lado de sus seres queridos. A través de sus redes, la joven compartió como celebró al lado de sus seres queridos y entre ellos, se encontraba el cantante Chechito, con quien fue ampayado hace unas semanas.

En las imágenes se puede ver cómo el cantante de cumbia carga la torta de la cumpleañera mientras van cantando la canción de 'Feliz Cumpleaños'. Después de soplar las velitas, familiares y amigos pidieron que la pareja se de un beso, dándose finalmente entre sonrisas.

Además, Chechito también compartió una foto de ambos muy cercanos deseándole un "Feliz Cumpleaños" con un emoji de un corazón. Como lo mencionaron anteriormente, la pareja no estaría escondiéndose y estarían compartiendo varios momentos juntos en camino para una relación amorosa formal.

Historias de Angye Zapata junto a Chechito pic.twitter.com/XP8zS2pNro — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 27, 2025

Confirman estar saliendo

Chechito decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida personal con la joven Angye Zapata. Ante eso, el joven cantante de cumbia expresó que está conociendo a la bailarina desde hace un mes aproximadamente y que quiere evitar todo mal entendido que viene circulando en medios de TV.

"Hace un mes comencé a salir con Angye, nos estamos conociendo y comparto esta información para dejar en claro los tiempos de cada etapa de nuestras vidas y nuestras relaciones pasadas, evitando así malos entendidos", expresó.

Luego, comentó que nunca se ha involucrado en escándalos sobre su vida amorosa y prefiere seguir así. Por eso afirma que es la única vez que hablara sobre ello y después, mantendrá su vida personal en privado como siempre lo ha hecho.

"Durante todo este tiempo me he dedicado a trabajar con disciplina y compromiso, manteniéndome al margen de escándalos relacionados con mi vida privada. Por ello, esta será mi única y última declaración al respecto", agregó.

En conclusión, Chechito ha confirmado que está conociendo a Angye Zapata como una futura pareja formal y ahora, la bailarina que estuvo de cumpleaños fue acompañada por sus seres queridos junto al cantante de cumbia. Sin duda, la pareja estaría encaminado a un noviazgo luciéndose más ilusionados que nunca.