Maryjane Ramírez confiesa que viajó a Dubái con ayuda de un patrocinador: "Uso mi Master Sugar Card"

Maryjane Ramírez sorprendió al aparecer en Dubái junto a su amiga Angelli Puente, dejando atrás su relación tóxica con Greg Michel. Sin embargo, lo que más impactó fue que reveló que logró viajar hasta los Emiratos Árabes Unidos patrocinada por un sugar daddy, a quien conoció a través de su compañera, y con ello pretende hacerle la competencia a Paula Manzanal.

Maryjane formará las 'Chicas Dubái'

En un reportaje elaborado por Magaly TeVe, La Firme, Maryjane en todo momento se negó a contar quién la había llevado de viaje, pero los reporteros le preguntaron por el empresario Danilo Discolpa. En ese instante, su rostro cambió, pues se mostró sorprendida y descubierta.

Maryjane también se conectó en vivo para hablar con Magaly Medina y en todo momento se mostró muy divertida. Según dijo, está buscando un sugar daddy o un jeque árabe en Dubái, ya que hay mucha variedad de hombres para escoger.

La modelo también confesó que está estudiando y ya cursa el tercer ciclo de Marketing en Gestión de Modas. Sin embargo, se negó a revelar cómo costea sus estudios y solo dijo: "¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Yo no sé", a modo de burla.

Más adelante, aceptó que el empresario Danilo Discolpa fue quien le pagó el pasaje a Dubái y la hospedó en un Airbnb en Marina Bay. "Nosotras vamos a ser la nueva generación, a lo Paula Manzanal, pero mejor: vamos a ser las 'Chicas Dubái', las próximas embajadoras ", comentó entre risas.

Maryjane acepta que tiene sugar daddy

La modelo aseguró que se encuentra completamente soltera y su sugar daddy también lo está. Además, señaló que uno de los requisitos para salir con un hombre o aceptar tener alguna relación es que tenga la billetera gruesa, pues lo considera indispensable.

En otro momento de la entrevista, Magaly le preguntó directamente sobre la famosa tarjeta 'Forni Card' que mencionó Leslie Shaw. Inmediatamente, Maryjane negó estar utilizándola y respondió: "Yo tengo mi tarjeta Master Sugar Card".

Finalmente, la conductora de Magaly TV, La Firme le advirtió que tenga mucho cuidado mientras está en tierras árabes, ya que se han reportado muchos casos de jóvenes que viajan patrocinadas por empresarios y terminan de forma trágica, como se vio hace unos meses con modelos ucranianas.

De esta manera, Maryjane Ramírez generó polémica al revelar que viajó a Dubái patrocinada por un empresario, con la intención de formar las "Chicas Dubái". Aunque asegura estar soltera y estudiando, su estilo de vida levantó sospechas y Magaly Medina le recomendó precaución ante posibles riesgos.