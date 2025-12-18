Samahara Lobatón ya no podrá volver a ser mamá y explicó el motivo

Samahara Lobatón volvió a generar un fuerte impacto en las redes sociales tras realizar una revelación personal que tomó por sorpresa a sus seguidores. La influencer y figura mediática confesó públicamente que ya no podrá quedar embarazada.

La hija de Melissa Klug compartió esta información a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, espacio que suele utilizar para interactuar de manera directa con sus seguidores.

Fue precisamente en ese contexto que una usuaria le consultó si tenía planes de convertirse nuevamente en madre en el futuro, a lo que Samahara Lobatón respondió con total franqueza, sin dejar lugar a interpretaciones.

Samahara Lobatón ya no podrá volver a ser mamá

Resulta que la hija de Melissa Klug dejó en claro que la maternidad ya no forma parte de sus planes personales. "Ya me ligué. Para ser más específica, ya no tengo trompas", escribió en una de sus historias, acompañando el mensaje con emojis de risa.

La respuesta causó gran sorpresa entre sus seguidores, ya que hasta el momento no se conocía públicamente que la influencer se hubiera sometido a este procedimiento que impide futuros embarazos.

Samahara Lobatón es madre de tres pequeños

Actualmente, Samahara Lobatón es madre de tres hijos: dos niñas y un niño. Su hija mayor es fruto de su anterior relación con Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, mientras que sus dos hijos menores nacieron durante su polémica relación con el cantante Bryan Torres.

Samahara Lobatón confesó que se operó

Si bien la influencer no brindó mayores detalles sobre los motivos médicos o personales que la llevaron a tomar esta decisión, sus declaraciones dejaron entrever que se trata de una etapa cerrada en su vida.

Samahara Lobatón mentalizada en la crianza de sus hijos

Samahara Lobatón ha manifestado en diversas oportunidades su intención de enfocarse plenamente en la crianza de sus tres hijos, su bienestar personal y los proyectos laborales que viene desarrollando en el ámbito digital.

Esta revelación vuelve a colocar a la hija de la 'Blanca de Chucuito' en el centro de la atención mediática, consolidándola como una de las personalidades más comentadas de la farándula local.

En resumen, la influencer Samahara Lobatón contestó interrogantes de sus seguidores en Instagram y fue muy franca cuando le consultaron si pensaba tener más hijos próximamente, a lo que explicó que no porque se operó y ya no tiene trompas de Falopio, lo que hace imposible que pueda quedar embarazada.