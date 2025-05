¡Espectáculo histórico! Lady Gaga brindó concierto ante 2.1 MILLONES de personas en Río de Janeiro

Lady Gaga hizo historia este fin de semana al ofrecer el concierto más multitudinario de todos los tiempos para una mujer. Más de 2.1 millones de personas se reunieron en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, superando el récord que Madonna había impuesto en 2024 con 1.6 millones de asistentes.

Lady Gaga bate récord de asistencia en concierto

El concierto fue completamente gratuito, pero financiado por cuatro fuentes: el gobierno estatal de Río, la alcaldía de la ciudad, empresas privadas auspiciadoras y promotores del evento. Aunque no se vendieron entradas, la inversión generó una derrama económica de más de 100 millones de dólares, gracias al turismo, hoteles, vuelos y comercio local.

Lady Gaga abrió el espectáculo a las 22:00 (hora local) con una potente versión de "Bloody Mary". Poco después, causó furor al cambiar su vestuario rojo por un vestido con los colores de la bandera brasileña. La multitud, apretujada hombro con hombro, estalló en una ovación que marcó el inicio de una noche inolvidable.

Durante el show, Gaga interpretó sus éxitos más emblemáticos como "Poker Face" y "Born This Way", acompañada por bailarines y músicos con trajes llamativos. Desde un balcón decorado con una bandera de Brasil, compartió un mensaje personal sobre su proceso de sanación y agradeció a sus fans por su amor incondicional.

A pesar del entusiasmo, algunos seguidores extrañaron canciones como "Just Dance", "The Edge of Glory" y "Telephone". Además, no incluyó temas de su álbum Chromatica, algo que sorprendió a varios. Sin embargo, el impacto del concierto fue indiscutible.

Con esta hazaña, Gaga se posiciona en el top cinco de los conciertos más masivos de la historia, siendo el más grande del siglo XXI y se consolida así como una leyenda viva del pop con 17 años de carrera.

La impresionante trayectoria de Lady Gaga

Lady Gaga saltó a la fama mundial en 2008 con su álbum The Fame, que incluía éxitos como "Just Dance" y "Poker Face". Su estilo irreverente y su voz poderosa la convirtieron rápidamente en un ícono del pop, marcando el inicio de una carrera fuera de lo común.

En los años siguientes, Gaga demostró su versatilidad con discos como Born This Way, Artpop y Joanne, fusionando géneros y explorando temas de identidad, libertad y amor propio. También brilló en el cine, ganando un Óscar por "Shallow" en A Star is Born. Su impacto va más allá de la música.

Con su álbum Chromatica (2020) y su gira The Chromatica Ball, Gaga reafirmó su lugar en la industria. Ahora, con el histórico concierto en Copacabana ante más de 2.1 millones de personas, Lady Gaga confirma que es una leyenda viva del pop mundial.