¡Orgullo peruano! Los Mirlos brillaron con su presentación en el icónico festival Coachella 2025

Alrededor del mundo hay grandes eventos musicales donde llegan reconocidos artistas y en esta ocasión, se llevó a cabo el evento de Coachella 2025. Este festival es uno de los más importantes del mundo y Los Mirlos estuvieron presentándose por primera vez con su cumbia amazónica.

Coachella se lleva a cabo en el Empire Polo Club del Indio, California, durante los fines de semana del 11 al 13 de abril, y del 18 al 20 de abril. En esta ocasión, Los Mirlos fueron invitados por primera vez a este magne evento, donde una banda peruana pisa este escenario icónico de la música a nivel mundial.

La banda peruana hizo su ingreso al stage 'Sonora' donde fue recibido con una cálida bienvenida. Primero mostraron un video sobre la cumbia amazónica con algunos extractos de su trayectoria musical. El cantante Jorge Rodríguez saludó al público y presentó a todo los miembros.

"Hola. How are you, Coachella? (...) Qué bonito. Buenas noches, Estados Unidos", expresó.