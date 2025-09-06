¡De choteado a galán! Exsaliente de Génesis Tapia se sincera tras polémica: "Tengo más de 300 mensajes"

Joshua Franco, recordado por haber sido saliente de Génesis Tapia, reapareció con todo en el programa "La Noche Habla". Esta vez no habló de polémicas, sino de su presente, donde asegura estar disfrutando su nueva faceta de "galán de la farándula".

Joshua Franco deja atrás a Génesis Tapia y se lanza como galán

El nombre de Joshua Franco, exsaliente de Génesis Tapia, reapareció. Esta vez no por escándalos, sino porque se ha declarado el "nuevo galán" de la farándula en su aparición en "La Noche Habla". Con mucha seguridad, el empresario contó que después del lío mediático con la abogada ahora recibe una lluvia de mensajes de chicas.

Joshua sorprendió al revelar que sus redes sociales no paran de sonar desde que se hizo público el polémico vínculo que tuvo con Génesis. Lejos de incomodarse, Joshua dijo que disfruta esta nueva etapa y que no se pierde de leer lo que le escriben. Lo más llamativo es que, según él, muchos de esos mensajes no son simples saludos.

"Tengo a las chicas ahí mandándome unos mensajitos. Yo los leo todos, hermano. Yo los leo todos. Más de 300, 400", confesó con una sonrisa pícara. "(¿Alguna de estas chicas te ha hecho alguna propuesta indecente?) El 60%. Me envían fotos", aseguró.

El empresario contó que se siente tranquilo, disfrutando de su momento, e incluso reveló algunos de sus trucos de conquista. Lo que más llamó la atención fue que se presentó como el "nuevo galán".

"Hola, soy Joshua Franco, el nuevo galán, y hoy te voy a demostrar cómo verte bien con cualquier presupuesto, porque como te ven es como te tratan", dijo antes de recomendar vestirse con estilo y cuidar siempre los detalles.

Joshua aseguró que sigue los pasos de los caballeros de antes. Cree que el hombre debe ser atento y protector en una relación. Sus palabras generaron debate, pero él dejó claro que está convencido de que la galantería nunca pasa de moda.

"Nada de 50 a 50, un hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser protector, vestimenta, estar siempre limpio, siempre con el cabello cortadito. Yo soy un poco de la vieja escuela", sentenció con firmeza.

Opina sobre Génesis Tapia y es choteado por Tilsa Lozano

Inevitablemente le preguntaron por Génesis Tapia, Joshua prefirió no darle vueltas al pasado. Sin embargo, no dudó en remarcar que cada quien recibe lo que merece.

"Le deseo lo mejor a todo el mundo y como siempre digo, cada quien tiene lo que se merece. (¿Te sorprendió que ya ha vuelto con Kike?) Cada quien tiene lo que se merece", comentó.

Con esa frase dejó claro que ya cerró esa etapa y que ahora está enfocado en potenciar su faceta mediática. Sin duda, su aparición en programas de televisión logró cautivar a cientos de chicas.

El empresario también estuvo de invitado en "La Noche Habla" y participó en el juego "Tinder en vivo". Al salir la foto de Tilsa Lozano, Joshua se puso nervioso y lanzó un "super match". Sin embargo, la vengadora fue tajante con su respuesta.

"Gracias", dijo Tilsa, cortando cualquier ilusión del "nuevo galán". "Ya, sigamos con el programa antes de que me sigan haciendo bullying como lo hacen todos los días, gracias producción, los amo. Y Joshua que se presta encima", agregó la exvengadora.

En conclusión, Joshua Franco pasó de ser conocido como el "choteado" de Génesis Tapia a convertirse en un personaje que ahora recibe atención y hasta se declara galán. Con cientos de mensajes, consejos de estilo y un divertido cruce con Tilsa Lozano, el empresario demuestra que su nombre seguirá sonando en la farándula peruana.