Abogada de Christian Cueva cuadra a Pamela López por insinuar vínculo: "No está en su vida, acéptelo"

La polémica vuelve a encenderse alrededor de Christian Cueva, pero esta vez por un cruce de palabras entre su abogada, Medaly Barrientos, y Pamela López. Todo empezó cuando la aún esposa del futbolista dejó entrever que la letrada no solo estaría cumpliendo un rol profesional, sino que habría algo más. Ante esto, la abogada no se quedó callada y salió con todo a responderle en una transmisión en vivo.

Abogada de Cueva responde a Pamela López por deslizar vínculo

La abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, decidió responder con todo a Pamela López luego de que la aún esposa del futbolista dejara entrever que la defensa legal de Cueva iría más allá de lo profesional. La letrada decidió pronunciarse en una transmisión en vivo de TikTok.

Pamela López habló para Show.pe y lanzó duras insinuaciones contra la abogada del futbolista. La influencer deslizó un vínculo cercano de la letrada con Christian Cueva. Además, remarcó su incomodidad por la manera en la que Medaly Barrientos defiende al jugador.

"Tengo entendido que él está diciendo a esa señora que no sé ni cómo se llama, que se pone la camiseta y que parece más que su abogada. Parece la verdad. Tengo ahí unas, no sé, una opinión personal. Unas sospechas que puede ser algo más, porque no tengo otra explicación. Actúa, no como la representante legal, sino que de verdad defiende lo indefendible", dijo.

Las palabras de Pamela no pasaron desapercibidas. Por ello, la abogada decidió responder sin rodeos durante un live en TikTok. Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando dejó en claro cuál es su verdadero rol. Luego fue directa al punto que más molestó a Pamela.

"Hay personas que como son un poco escasas de aquí... Entiendo que es parte de su show, porque si no nadie la llama... Hay que tener mucho cuidado con eso, a veces podría acarrear denuncias... Me toca ejercer la defensa de Cueva y voy a seguir poniéndome la camiseta. No es porque lo que trató de insinuar esa señora. Ella no ha tenido la suerte de tener una abogada como yo", señaló.

La doctora Medaly Barrientos también le dejó un mensaje claro a Pamela López sobre su relación con el futbolista. Destacó que pareciese que hasta quiere escogerle el abogado al papá de sus hijos.

"Pero si la señora quiere escogerle hasta al abogado al señor Christian, que se lo diga pues, pero ya se tiene que aceptar que no, él toma su propia decisión, ya no está en su vida, acéptelo", sentenció.

La reta a decirlo cara a cara

La abogada no se quedó ahí y lanzó un fuerte reto a Pamela López. Además, dejó en claro que no le teme a la confrontación.

"Vamos a ver las caras. Ojalá que cuando estemos ahí me diga a mí todo lo que piensa, que me diga payasa, que me diga descerebrada. Que me diga que tengo algo, que me dé su opinión, la verdad. Estoy esperando eso. Por si acaso, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y si me lo dicen de frente sería mejor, así face to face. Cuando me veas me digas: 'Yo pienso eso de ti'. Y yo responderé porque no soy la piñata de nadie", afirmó.

Finalmente, Medaly Barrientos explicó que no puede proceder legalmente porque Pamela solo dio su opinión, pero sí pidió más cuidado con las palabras.

"Por si acaso, yo no soy santa, ¿ya? No ando promulgándome diciendo: 'ay, me creo santa, no'. Pero sabes que somos seres humanos y podemos tener errores, pero tampoco podemos ir lapidando ni destruyendo honras de otras personas", sostuvo.

En conclusión, el cruce de declaraciones entre Pamela López y la abogada de Christian Cueva evidencia que el proceso legal entre ambas partes sigue marcado por la tensión y la exposición mediática. Mientras la influencer cuestiona el rol de la defensa del futbolista, la letrada rechaza cualquier insinuación personal y recalca que su labor es estrictamente profesional.