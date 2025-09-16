¡Remontada! Real Madrid derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League: doblete de Kylian Mbappé

El Real Madrid comenzó con pie derecho su camino en la Champions League 2025-26 tras imponerse 2-1 al Olympique de Marsella en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. El duelo estuvo marcado por goles rápidos, una expulsión polémica y la gran actuación de Kylian Mbappé.

Los golpes de Mbappé

El conjunto visitante sorprendió en el minuto 22, cuando Thimoty Weah aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y poner en ventaja al Marsella. Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas seis minutos después, Mbappé apareció con su precisión y logró igualar el partido, encendiendo al público local.

La tensión aumentó en la segunda parte. En el minuto 72, Dani Carvajal recibió tarjeta roja tras un duro choque con el portero rival, dejando al Madrid con un hombre menos en los minutos decisivos. Pese a la inferioridad numérica, los dirigidos por Xabi Alonso mantuvieron el control del balón y buscaron el gol de la victoria.

Finalmente, en el minuto 81, Mbappé volvió a ser determinante. El delantero francés firmó su doblete tras una jugada colectiva que desató la euforia en el Bernabéu. Con este resultado, el Real Madrid suma sus primeros tres puntos en la competición y confirma su candidatura al título europeo.

Real Madrid se perfila como favorito

Recordemos que los Merengues llegaron al encuentro como favoritos tras un inicio impecable en LaLiga, donde tuvieron cuatro victorias consecutivas que lo mantienen líder. El arribo de Kylian Mbappé le ha dado un nuevo aire al ataque al Real Madrid, donde sus goles y actuaciones ya refuerzan el objetivo de conquistar nuevamente Europa.

No obstante, el conjunto de Xabi Alonso no está libre de contratiempos. Antonio Rüdiger quedó descartado por una lesión muscular que lo alejará de las canchas varias semanas y á él se suman Mendy, Endrick y Lunin, mientras que Bellingham y Camavinga recién recuperados podrían no iniciar desde el arranque.

En frente estuvo un Marsella con la ilusión de competir a gran nivel en su regreso al torneo continental. Bajo la dirección de Roberto De Zerbi, los franceses apuestan por un fútbol ofensivo, aunque su inicio en la Ligue 1 ha sido irregular, mostrando solidez en casa pero sin efectividad fuera de ella.

Cabe resaltar que, en sus dos visitas anteriores el Marsella tampoco consiguió victorias y pese a la intensidad y el atractivo de un clásico europeo renovado y con jugadores experimentados como Aubameyang, Greenwood, Pavard y Kondogbia, el Olympique no pudo derrotar el Real Madrid.

De esta manera, el Real Madrid arrancó con victoria su participación en la Champions League 2025-26 al vencer 2-1 al Marsella. Mbappé fue la gran figura con un doblete decisivo, mientras que Carvajal complicó al equipo con su expulsión. Los merengues confirman su favoritismo en busca de una nueva corona europea.